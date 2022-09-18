Соболев не сыграет против «Пари НН» из-за перебора жёлтых карточек

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сегодня, 21:04

Нападающий «Спартака» получил жёлтую карточку в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Это предупреждение стало для форварда четвёртым в нынешнем сезоне, поэтому он получает автоматическую дисквалификацию на следующий матч, в котором «красно-белые» в гостях встретятся с «Пари НН».