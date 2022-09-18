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Соболев не сыграет против «Пари НН» из-за перебора жёлтых карточек

сегодня, 21:04
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.10.2022 Не начался

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил жёлтую карточку в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Это предупреждение стало для форварда четвёртым в нынешнем сезоне, поэтому он получает автоматическую дисквалификацию на следующий матч, в котором «красно-белые» в гостях встретятся с «Пари НН».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:14
Обнулился перед матчем с ЦСКА
t7v95eanqebh
t7v95eanqebh
сегодня в 21:13
Это не центральная игра!
протон
протон
сегодня в 21:12
Нападающий: 9 матчей - 4 жк. Неплохая статистика, Рамос обзавидовался
makkie
makkie
сегодня в 21:08
Есть Шамар, подводят Мелёшина. Заменить есть кем.
В принципе, Соболев вовремя "обнулился" - дальше по календарю и Крылья, и цска, и другие важные матчи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:06
И без него выиграют!
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