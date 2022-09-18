Соболев не сыграет против «Пари НН» из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил жёлтую карточку в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
Это предупреждение стало для форварда четвёртым в нынешнем сезоне, поэтому он получает автоматическую дисквалификацию на следующий матч, в котором «красно-белые» в гостях встретятся с «Пари НН».
В принципе, Соболев вовремя "обнулился" - дальше по календарю и Крылья, и цска, и другие важные матчи.
В принципе, Соболев вовремя "обнулился" - дальше по календарю и Крылья, и цска, и другие важные матчи.