Мележиков: «Клуб и я виноваты в ситуации с Бальде Кейта»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с дисквалификацией нападающего .

Как отреагировал на первые новости о Бальде? Очень болезненно. Здесь можно сколько угодно искать виноватых… Безусловно, виноват клуб. Наверное, я персонально в том числе. Но предвидеть эту ситуацию в такие сжатые сроки было тяжеловато. Наверное, агенты должны были об этом уведомить. Что произошло, то произошло. Самое обидное, что команда и тренерский штаб не получили игрока, на которого рассчитывали.