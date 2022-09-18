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Мележиков: «Клуб и я виноваты в ситуации с Бальде Кейта»

сегодня, 18:25

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с дисквалификацией нападающего Бальде Кейта.

Как отреагировал на первые новости о Бальде? Очень болезненно. Здесь можно сколько угодно искать виноватых… Безусловно, виноват клуб. Наверное, я персонально в том числе. Но предвидеть эту ситуацию в такие сжатые сроки было тяжеловато. Наверное, агенты должны были об этом уведомить. Что произошло, то произошло. Самое обидное, что команда и тренерский штаб не получили игрока, на которого рассчитывали.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:43
Что это?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:36
Кот в мешке оказался с душком
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:13
А у вас за провал работы рублём принято наказывать???
протон
протон
сегодня в 20:05
Думается все вы знали. Понадеялись что ничего не случится как всегда.
А что мешает Бальде то во внутреннем первенстве выпускать, если он не принимал допинг, а, лишь, нарушил правила тестирования? Нас из европейских кубков выкинули, но мы продолжаем все их нормы выполнять.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:06
СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ. А.С. Пушкин. Остаётся переиначить произведение великого поэта на современный лад, — "Рассказ о футбольной команде и о работнике его Балде".
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 18:45, ред.
Полная некомпетентность юристов Спартака. Если бы такая ситуация случилась с командой из второй лиги, где в клубе нет такого количества персонала, это можно было понять. Но у Спартака не должно быть недочётов в таких воросах. А теперь гендиректор говорит, что это "очень болезненно". Болезненно было бы, ели б деньги за покупку дисквалифицированного игрока с личного счета сняли. А так не своё, не жалко.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 18:45
Явно меньше Гинера!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:36
Лучше бы рассказал сколько заработал на этом трансфере.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:34, ред.
Теперь Лукойл будет платить за Бальде. Спонсоры изменились.
Zak11
Zak11
сегодня в 18:30
Потерь у Спартака безумно много просто. То дисквы, то травмы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:26
Что произошло то произошло...
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