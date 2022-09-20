Адвокат Жорин оценил шансы Газизова на успех в судебном деле против Федуна

Адвокат Сергей Жорин высказался о том, что Верховный суд Башкортостана снял с рассмотрения дело о выплате экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 миллионов рублей бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову. Известно, что функционер подал новый иск к Федуну.

Есть особенности правоприменительной практики, которые говорят о том, что даже когда фактически нет правовых оснований, суды иногда выносят удивительные и увлекательные решения. Вероятность такого решения в данном случае крайне мала, почти ничтожна, но все может быть. Иногда приходилось читать крайне удивительные судебные акты.