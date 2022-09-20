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Адвокат Жорин оценил шансы Газизова на успех в судебном деле против Федуна

сегодня, 16:40

Адвокат Сергей Жорин высказался о том, что Верховный суд Башкортостана снял с рассмотрения дело о выплате экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 миллионов рублей бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову. Известно, что функционер подал новый иск к Федуну.

Есть особенности правоприменительной практики, которые говорят о том, что даже когда фактически нет правовых оснований, суды иногда выносят удивительные и увлекательные решения. Вероятность такого решения в данном случае крайне мала, почти ничтожна, но все может быть. Иногда приходилось читать крайне удивительные судебные акты.

Почему Газизов продолжает судиться, если шансов почти нет? Остается только догадываться, возможно, идет какой-то переговорный процесс и этот судебный процесс является частью аргументов в переговорном процессе. Может быть, мы что-то не знаем, ведь лично я судебного иска не видел. Но если судить по информации из СМИ, то шансы на успех у Газизова ничтожно малы.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:26, ред.
Жорин имеет родственные связи с Васей Киллером, который один из основных в Gladiators firm, если не ошибаюсь, они братья. В итоге брат Васи Киллера хочет ограбить Спартак. Интересно)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:50
Эта больше 2,5 лямов судье,за победу над Газизовым!
makkie
makkie
сегодня в 16:58
Газизов упёртый как баран.
Ну ничего, проиграет и еще раз заплатит судебные расходы)
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:52
Тотал данных интревью?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:48
Федун не проиграет и тб 2,5 !🤣🤣🤣
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