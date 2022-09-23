Орлов: «Смолов старомоден, в командной игре не участвует»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о форвардах «Динамо».

Ну как можно держать Тюкавина в запасе?! Почему ставка впереди делается на Смолова? Федор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет! Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя! Футбол пошел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям, а Федор — нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Все логично. Ну что тут говорить... Для меня Тюкавин, конечно, сильнее.