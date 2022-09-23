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Орлов: «Смолов старомоден, в командной игре не участвует»

сегодня, 09:00

Комментатор Геннадий Орлов высказался о форвардах «Динамо».

Ну как можно держать Тюкавина в запасе?! Почему ставка впереди делается на Смолова? Федор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет! Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя! Футбол пошел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям, а Федор — нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Все логично. Ну что тут говорить... Для меня Тюкавин, конечно, сильнее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:04
Я старомоден,как ботфорт
на палубе ракетоносца,
как барк,который не вернётся
из флибустьерства в дальний порт,
как тот отверженный Закон,
что прежней силы не имеет,
и как отшельник,что немеет
у новоявленных икон...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:12
Не знают как правильно использовать игроков.
e3rh7by9qtrz
e3rh7by9qtrz
сегодня в 09:02
Если Смолов старомоден, то сам Генка просто динозавричен
Гость
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