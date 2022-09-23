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Кержаков: «„Спартак“ мне не казался главным конкурентом „Зенита“»

сегодня, 08:26

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о московском «Спартаке».

«Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения. Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут».

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 09:43
Разве может быть команда с десятого места конкурентом лидеру?
Petergoff
Petergoff
сегодня в 09:32
Да нормально играют середнячки, когда нибудь, может и поспорим с ними за лидерство.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:53
Чисто бакланский пафос...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:52
КБ раньше тоже не считали Зенит конкурентом. Все меняется.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:39
Рывок,был на старте много обещяющий!! Потом просели,где надо напрячся было!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:30
Да он и не является конкурентом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:28
Спартак вполне может обыграть любого!
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