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Булыкин не против получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

сегодня, 06:46

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

Мы не знаем, для чего конкретно это делается. Но если есть такая законная возможность, почему не воспользоваться ею? Многие наши хоккеисты имеют американский паспорт. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди выбирают то, что им нужно, то, что им выгодно. И если это всё законно, то почему нет. Знаю много примеров, когда и в Европе также. Бразильцы, аргентинцы берут какие-то другие гражданства, имеют по несколько паспортов.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
сегодня в 08:54
Низкий ему поклон . ОН НЕ ПРОТИВ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:18
А у него никто и не спросит, если что...
Diver
Diver
сегодня в 08:09
Если будут спрашивать,передайте,что я тоже не против.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
Хотят получить наше гражданство, ну и пусть получают.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:30
Булыкин даёт добро. Ну слава Богу.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:27
Согласен с ним......
cgq6cg9az46x
cgq6cg9az46x
сегодня в 07:00
Это его дело
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