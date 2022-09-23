Булыкин не против получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи, что бразильские игроки «Зенита» и хотят получить российское гражданство.

Мы не знаем, для чего конкретно это делается. Но если есть такая законная возможность, почему не воспользоваться ею? Многие наши хоккеисты имеют американский паспорт. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди выбирают то, что им нужно, то, что им выгодно. И если это всё законно, то почему нет. Знаю много примеров, когда и в Европе также. Бразильцы, аргентинцы берут какие-то другие гражданства, имеют по несколько паспортов.