Соломатин: «Почему на концерт можно пойти по билету, а на футбол — нет?»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин не собирается оформлять Fan ID.
Fan ID оформлять не собираюсь. Это моя принципиальная позиция. Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет? Поймите правильно – я никого не призываю к бойкоту. Но свой выбор сделал. Впрочем, впереди круглый стол по теме Fan ID с участием депутатов Госдумы, представителей РФС, клубов и фанатского актива. Надеюсь, совместными усилиями скорректируют контролирующие меры, выработают решение, которое устроит всех.
Ни фига себе!
Ни фига себе!
Чувствуете разницу ?...
Чувствуете разницу ?...