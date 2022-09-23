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Соломатин: «Почему на концерт можно пойти по билету, а на футбол — нет?»

сегодня, 10:29

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин не собирается оформлять Fan ID.

Fan ID оформлять не собираюсь. Это моя принципиальная позиция. Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет? Поймите правильно – я никого не призываю к бойкоту. Но свой выбор сделал. Впрочем, впереди круглый стол по теме Fan ID с участием депутатов Госдумы, представителей РФС, клубов и фанатского актива. Надеюсь, совместными усилиями скорректируют контролирующие меры, выработают решение, которое устроит всех.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:54
А чё на концерте тоже матюгаются, как на футболе!?🤯.
Ни фига себе!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:49
На концертах файеры не жгут
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:40
Нет Fan ID в Беларуси, а на футбол все равно не ходят - тысяча, полторы болельщиков максимум, и это на матчах лидеров. А на команды попроще - хорошо, если человек 300 - 500 соберется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:35
Потому что на концерте классической музыки (если он имел ввиду её), зрители сидят ниже травы, тише воды, задумавшись о вечном и отрешившись от житейских проблем. И не мешают при этом соседям наслаждаться прекрасной музыкой.
Чувствуете разницу ?...
Знатог
Знатог
сегодня в 11:03
на футбол нельзя пойти по билету? надо без билета?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:03
Ого, проснулся, давай и в театре и в кинозалы введём паспорта, чтобы Андрюша успокоился.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:40, ред.
Скажи честно :Я и раньше не ходил! И тогда суровая непримимость и твёрдость позиции будет объяснима.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:40
Культур-мультур такой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Придумали какуюто херь!
Гость
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