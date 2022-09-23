Соломатин: «Почему на концерт можно пойти по билету, а на футбол — нет?»

Бывший игрок ЦСКА не собирается оформлять Fan ID.

Fan ID оформлять не собираюсь. Это моя принципиальная позиция. Почему на концерт можно спокойно пойти по билету, а на футбол – нет? Поймите правильно – я никого не призываю к бойкоту. Но свой выбор сделал. Впрочем, впереди круглый стол по теме Fan ID с участием депутатов Госдумы, представителей РФС , клубов и фанатского актива. Надеюсь, совместными усилиями скорректируют контролирующие меры, выработают решение, которое устроит всех.