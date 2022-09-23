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Комличенко: «Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну»

сегодня, 10:02
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Форвард сборной России Николай Комличенко порассуждал о предстоящем матче против команды Кыргызстана.

Сборной России нужно опасаться только себя. Мы можем подойти ненастроенными. А вопрос мотивации очень важен.

Да, Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну. Это мотивация номер один для всех. Кто вызывается в первый раз, хочет показать себя тренеру, чтобы на нем не поставили крест.

Что могу сказать про соперника? Мы изучали их, смотрели, как они прессингуют. Обычное впечатление. Не могу оценить уровень команды.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:54
Твой патриотизм показной - просто выйди и выиграй...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:39
Не надо играть за свою страну. Не тот это случай. Страна как - нибудь переживёт, если вы сыграете неудачно. Есть дела поважнее.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:26
Когда клубные команды готовятся к сезону и проводят на сборах серию товарищеских (или контрольных) матчей - все понятно. Идет просмотр игроков, отрабатываются связи, взаимодействия, тактические схемы и т.п. То же и сборная перед началом отборочного цикла или турнира в товарищеских матчах решает те же или схожие задачи. А сейчас что? Какие цели и задачи стоят перед сборной вообще и в этом матче в частности? Я их не вижу. Или просто показать всем, что мы есть и что мы тоже играем в футбол? Может быть, но тогда соперник для этого неподходящий. Хотя, может быть, как раз и подходящий для нашего уровня - посмотрим.
Boricku
Boricku
сегодня в 12:03
Футбольная шайка Растрачивают впустую деньги налогоплательщиков, уж лучше роту солдат на сво накормили бы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:13
Задача одна - победить.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:03
Без разницы,с кем!Главное,победить!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:01
Без разницы,с кем,когда и где!!!Главное выложится на 100% и выиграть!!!
pxqpm4hpz73j
pxqpm4hpz73j
сегодня в 10:47
Правильный настрой
eef2azx5ng22
eef2azx5ng22
сегодня в 10:42
О, конечно.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 10:36
Играть мы едем в Кыргызстан,
Высоких гор там много.
И дома ждет нас балаган,
Если сыграем плохо.
Хотели мы сыграть с другими,
УЕФА не разрешило,
Спасибо гастерам родным,
Меняем все на мыло.
q55jz2aae4vs
q55jz2aae4vs
сегодня в 10:35
товарищеская игра пойдет в пользу...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:12
А если загонят вас,неженок,как стадо баранов в киргизской степи???
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Вы только с Киргизией не облажайтесь....а то вообще финиш будет...
Гость
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