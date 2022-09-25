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Селюк: «К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем»

сегодня, 00:21
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк с критикой отозвался об игре сборной России против команды Кыргызстана.

К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем. Сборная стала прилавком для продажи. Это чисто коммерческая структура. Нафиг нужна такая сборная, в которой сквозит одна коммерция?

С киргизами тренерскому штабу удобнее играть. Показать свою работу. Мы, мол, герои. Пусть сыграют со сборной легионеров. Они разнесут сборную России под орех. Можно сделать ставку в минус три. И вот тогда станет ясно, кто на что способен. А не вот эта унылая тягомотина.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:35
Всё закономерно! Пока нет, а в обозримом и не будет нормальной игровой практики сборная будет деградировать! Впрочем я о чём - это скорее уже пародия на сборную!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:32
Дима...а ты договорись с Англией или Францией)...пускай сыграют с нами...умник...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:22
Всё правильно,это прилавок для продажи, а не Сборная!
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