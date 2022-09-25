Селюк: «К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем»

Футбольный агент Дмитрий Селюк с критикой отозвался об игре сборной России против команды Кыргызстана.

К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем. Сборная стала прилавком для продажи. Это чисто коммерческая структура. Нафиг нужна такая сборная, в которой сквозит одна коммерция?

С киргизами тренерскому штабу удобнее играть. Показать свою работу. Мы, мол, герои. Пусть сыграют со сборной легионеров. Они разнесут сборную России под орех. Можно сделать ставку в минус три. И вот тогда станет ясно, кто на что способен. А не вот эта унылая тягомотина.