Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Гаджи Гаджиев: «Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче»

сегодня, 22:53
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

Я ещё до матча сказал, что лёгкой прогулки в матче с Киргизией не будет. Когда говорят, что надо играть ответственно, надевая футболку сборной, — всё это правильно. Но когда полагают, что мы должны на одной ноге обыгрывать всех… Извините, такие времена давно кончились. Сегодня невозможно выиграть без усилий. У нас нет такого превосходства в мастерстве, и об этом надо говорить абсолютно трезво — не надо иронизировать. Если ты надел майку сборной России, то играй на все свои возможности.

Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гладилин: «Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить»
Сегодня, 21:25
Лепёхин: «Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре»
Сегодня, 21:17
Канчельскис: «Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодёжь»
Сегодня, 21:06
Карпин: «Наша задача была просмотреть, выиграть»
Сегодня, 19:23
Веретенников: «10 туров – хороший отрезок, чтобы оценить силу команды»
Сегодня, 17:30
Булыкин: «Матч сборной — отличная возможность посмотреть на молодёжь»
Сегодня, 17:18
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 23:18, ред.
Недослужила)...демагогия всё это...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:14
23 номер,Ербол Атабаев,игрок Динамо Махачкалы,воспитаник Барселоны,и в клубе и в сборной играет неплохо.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:14
Добрый вечер. За комментарий политического характера. Просьба воздержаться от комментариев такого рода - сайт о футболе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:00
Прав Гаджиев
протон
протон
сегодня в 22:55
А говорили что не соперник.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 