Гаджи Гаджиев: «Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче»

Бывший тренер «Анжи» оценил игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

Я ещё до матча сказал, что лёгкой прогулки в матче с Киргизией не будет. Когда говорят, что надо играть ответственно, надевая футболку сборной, — всё это правильно. Но когда полагают, что мы должны на одной ноге обыгрывать всех… Извините, такие времена давно кончились. Сегодня невозможно выиграть без усилий. У нас нет такого превосходства в мастерстве, и об этом надо говорить абсолютно трезво — не надо иронизировать. Если ты надел майку сборной России, то играй на все свои возможности.

Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче. Но у них было несколько провалов и ошибок, которые привели к пропущенному мячу в конце матча. Но играли они достойно.