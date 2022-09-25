Осинькин: «Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу сборной России над Киргизией.
Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть.
Конечно, на качестве игры отразилось и большое количество новичков, и поле, которое было не лучшего качества.
Что касается Коваленко, Ежова и Глушенкова, то они были частью команды. Что-то получилось, что-то — нет. Много нехарактерных ошибок, которые были у всей команды в этой встрече. Но для игроков «Крыльев» сейчас самое главное то, что они сделали шаг вперед, их привлекают в сборную. Они будут чувствовать ее уровень.
Тогда опять это-ложная цель. А если сохранить как действующую футбольную структуру,для сохранения преемственности,другое дело.
Хотя сборная-не столь устойчивое ,постоянное объединение,как клубы,и этот "Феникс" возрождается быстрее и проще,чем закрытый клуб.
Тогда опять это-ложная цель. А если сохранить как действующую футбольную структуру,для сохранения преемственности,другое дело.
Хотя сборная-не столь устойчивое ,постоянное объединение,как клубы,и этот "Феникс" возрождается быстрее и проще,чем закрытый клуб.