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Осинькин: «Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч»

25 сентября 2022, 09:14
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу сборной России над Киргизией.

Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть.

Конечно, на качестве игры отразилось и большое количество новичков, и поле, которое было не лучшего качества.

Что касается Коваленко, Ежова и Глушенкова, то они были частью команды. Что-то получилось, что-то — нет. Много нехарактерных ошибок, которые были у всей команды в этой встрече. Но для игроков «Крыльев» сейчас самое главное то, что они сделали шаг вперед, их привлекают в сборную. Они будут чувствовать ее уровень.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 11:58
Сборная к чему то готовится ?
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 09:49
А кому это было нужно-показать существование сборной? "Друзьям" из УЕФА???
Тогда опять это-ложная цель. А если сохранить как действующую футбольную структуру,для сохранения преемственности,другое дело.
Хотя сборная-не столь устойчивое ,постоянное объединение,как клубы,и этот "Феникс" возрождается быстрее и проще,чем закрытый клуб.
hjlzuf
hjlzuf
25 сентября в 09:31
Это было похоже на сборную солянку.))
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 09:18
Правильно говорит
Гость
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