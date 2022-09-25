Кичин: «Эта сборная России достойно бы на ЧМ-22 не сыграла»

Защитник «Енисея» и сборной Киргизии Валерий Кичин отреагировал на поражение от России.
Играли бы всю игру в равных составах — не проиграли бы.
Эта сборная России достойно играла бы на ЧМ? Эта — нет.
|Кыргызстан1 : 2Россия
|Матч завершен
Защитник «Енисея» и сборной Киргизии Валерий Кичин отреагировал на поражение от России.
Играли бы всю игру в равных составах — не проиграли бы.
Эта сборная России достойно играла бы на ЧМ? Эта — нет.
А что,Кичин играл в неравных составах?.Я их хвалил,что они до 75-й минуты без замен играли,но если предположить иной статус матча,то футболисты,вышедшие на поле в первом тайме,вообще бы на поле не появились.Во всяком случае,7 из 11.
А что,Кичин играл в неравных составах?.Я их хвалил,что они до 75-й минуты без замен играли,но если предположить иной статус матча,то футболисты,вышедшие на поле в первом тайме,вообще бы на поле не появились.Во всяком случае,7 из 11.