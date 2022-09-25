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Кичин: «Эта сборная России достойно бы на ЧМ-22 не сыграла»

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
25 сентября в 13:34
Кого удалили у киргизов?
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 сентября в 10:56
А я не гадаю.Оценил то,что видел на поле ещё раньше."Указал" Кичину на несоответствие сказанного статистическому. И повторил давно известное :История(в том числе и в футболе) сослагательного наклонения не имеет. Всегда и всюду неожиданно какая-нибудь "аннушка" проливает масло в случайно выбранном судьбой месте.
Futurista
Futurista
25 сентября в 10:48
Кичин наивно думал что сборная России будет всерьёз напрягаться с киргизами и такими футболёрами - ноунеймами как он?)...смешной мальчишка...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 10:37
Но ведь Кичин играет всего лишь в ФНЛ, а остальнве киргизы где попало, некоторые даже любители. Значит наша РПЛ, неважно кто на поле, слабее? А я думаю, что это и есть реальный уровень нашего футбола, с которым српоставим уровень киргизов
Василий 50
Василий 50
25 сентября в 09:55
Сборной России нужен хороший тренер, а не самовлюблённый болтун
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 09:53
Этого никто никогда не узнает.Тем более,что при ином раскладе и состав был бы иной.
А что,Кичин играл в неравных составах?.Я их хвалил,что они до 75-й минуты без замен играли,но если предположить иной статус матча,то футболисты,вышедшие на поле в первом тайме,вообще бы на поле не появились.Во всяком случае,7 из 11.
drug01
drug01
25 сентября в 09:48
Зачем так думать-то???
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