Пулишич получил повреждение, находясь в расположении сборной США

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение, находясь в расположении национальной команды.
Остается под вопросом участие футболиста в контрольном матче против Саудовской Аравии 27 сентября.
Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение, находясь в расположении национальной команды.
Остается под вопросом участие футболиста в контрольном матче против Саудовской Аравии 27 сентября.
Он травму даже на улице просто прогуливаясь получает...
Он травму даже на улице просто прогуливаясь получает...