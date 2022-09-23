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Пулишич получил повреждение, находясь в расположении сборной США

сегодня, 20:47

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение, находясь в расположении национальной команды.

Остается под вопросом участие футболиста в контрольном матче против Саудовской Аравии 27 сентября.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:58
Кто бы сомневался 😁
Он травму даже на улице просто прогуливаясь получает...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:57
Ничего страшного не произошло. Скорейшего выздоровления.
Гость
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