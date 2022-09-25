Азар пожаловался на малое количество игрового времени в «Реале».

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в мадридском клубе.
Были трудные времена, потому что я хотел играть, но не играл. Я чувствую себя хорошо в «Реале», просто играю меньше. Но когда я выхожу на поле, я показываю хорошее выступление. Это деликатная ситуация, потому что я хочу играть больше.
В нынешнем сезоне Азар провёл за «Реал» 4 матча (158 минут на поле) во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Я думаю что это нормальное желание любого футболиста, играть в основном составе и иметь больше игрового времени. Но при это есть обыкновенный вопрос, а сможет ли Азар выиграть конкуренцию у таких монстров атаки, как Винисиус, Родриго , не говоря уже о Бензема. Надо быть реалистом в данной ситуации или быть лучше этих парней. Ну если ни того ни другого нельзя сделать, то наверное надо смириться и ждать своё время, либо искать себе новый клуб. Но тогда возникает ещё один вопрос, а не завышенная ли зарплата в королевском клубе, случайно имеет главенствующий и решающий фактор нахождения Азара в Реале. Ведь любой другой клуб, откровенно говоря просто не будет платить ему такую сумму 💰 💰 💰 , да и не каждому топ клубу на данный момент времени нужен Азар . Так что тут дело в самом выборе Азара . Судьба. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Я думаю что это нормальное желание любого футболиста, играть в основном составе и иметь больше игрового времени. Но при это есть обыкновенный вопрос, а сможет ли Азар выиграть конкуренцию у таких монстров атаки, как Винисиус, Родриго , не говоря уже о Бензема. Надо быть реалистом в данной ситуации или быть лучше этих парней. Ну если ни того ни другого нельзя сделать, то наверное надо смириться и ждать своё время, либо искать себе новый клуб. Но тогда возникает ещё один вопрос, а не завышенная ли зарплата в королевском клубе, случайно имеет главенствующий и решающий фактор нахождения Азара в Реале. Ведь любой другой клуб, откровенно говоря просто не будет платить ему такую сумму 💰 💰 💰 , да и не каждому топ клубу на данный момент времени нужен Азар . Так что тут дело в самом выборе Азара . Судьба. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !