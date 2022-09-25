Азар пожаловался на малое количество игрового времени в «Реале».

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25 сентября 2022, 19:04

Нападающий «Реала» заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в мадридском клубе.

Были трудные времена, потому что я хотел играть, но не играл. Я чувствую себя хорошо в «Реале», просто играю меньше. Но когда я выхожу на поле, я показываю хорошее выступление. Это деликатная ситуация, потому что я хочу играть больше.

В нынешнем сезоне Азар провёл за «Реал» 4 матча (158 минут на поле) во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.