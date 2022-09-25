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Азар пожаловался на малое количество игрового времени в «Реале»

25 сентября 2022, 19:04

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в мадридском клубе.

Были трудные времена, потому что я хотел играть, но не играл. Я чувствую себя хорошо в «Реале», просто играю меньше. Но когда я выхожу на поле, я показываю хорошее выступление. Это деликатная ситуация, потому что я хочу играть больше.

В нынешнем сезоне Азар провёл за «Реал» 4 матча (158 минут на поле) во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Реал  Азар Эден
Перевод с sport.es
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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
25 сентября в 22:21
Реал пожаловался на большое количества жира в Азаре.
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 21:08
Азар пожаловался на малое количество игрового времени в «Реале».
Я думаю что это нормальное желание любого футболиста, играть в основном составе и иметь больше игрового времени. Но при это есть обыкновенный вопрос, а сможет ли Азар выиграть конкуренцию у таких монстров атаки, как Винисиус, Родриго , не говоря уже о Бензема. Надо быть реалистом в данной ситуации или быть лучше этих парней. Ну если ни того ни другого нельзя сделать, то наверное надо смириться и ждать своё время, либо искать себе новый клуб. Но тогда возникает ещё один вопрос, а не завышенная ли зарплата в королевском клубе, случайно имеет главенствующий и решающий фактор нахождения Азара в Реале. Ведь любой другой клуб, откровенно говоря просто не будет платить ему такую сумму 💰 💰 💰 , да и не каждому топ клубу на данный момент времени нужен Азар . Так что тут дело в самом выборе Азара . Судьба. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 20:12
На зарплату лучше бы пожаловался.
Barcelona
Barcelona
25 сентября в 20:00
Убил свою карьеру переходом в Реал Мадрид!
Romeo 777
Romeo 777
25 сентября в 19:24
Мечта детства похоронила в итоге карьеру. Травмы после трансфера в Реал просто обрушились на него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 19:22
Надо больше впахивать...
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