Капелло: «Роналдо не тренировался, ему нравились вечеринки и женщины»

Бывший тренер «Реала» и «Милана» рассказал о легендарном бразильском нападающем .

Решение продать Роналдо и подписать Кассано помогло создать в «Реале» дух победы. Мы отыграли девять очков у «Барселоны» в последнем отрезке из десяти игр, и я до сих пор горжусь этим.

Я помню, как Сильвио Берлускони [бывший владелец «Милана»] позвонил мне, чтобы спросить, что я думаю о Роналдо. Я сказал ему, что он даже не тренировался и что ему очень нравятся вечеринки и женщины, поэтому подписывать его в «Милан» было бы ошибкой. На следующий день я увидел газетные заголовки: «Роналдо в „Милане“». Это было забавно.