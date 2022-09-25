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Капелло: «Роналдо не тренировался, ему нравились вечеринки и женщины»

25 сентября 2022, 18:40

Бывший тренер «Реала» и «Милана» Фабио Капелло рассказал о легендарном бразильском нападающем Роналдо.

Решение продать Роналдо и подписать Кассано помогло создать в «Реале» дух победы. Мы отыграли девять очков у «Барселоны» в последнем отрезке из десяти игр, и я до сих пор горжусь этим.

Я помню, как Сильвио Берлускони [бывший владелец «Милана»] позвонил мне, чтобы спросить, что я думаю о Роналдо. Я сказал ему, что он даже не тренировался и что ему очень нравятся вечеринки и женщины, поэтому подписывать его в «Милан» было бы ошибкой. На следующий день я увидел газетные заголовки: «Роналдо в „Милане“». Это было забавно.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 23:25
Уважаемые модеры.

Обратите внимание на коммент нашего дорогого товарища Байкал-38 и проникнитесь его глубокой сутью.
Думаю он достоин занять своё место в ранге Лучших на этой ветке.

ХОДАТАЙСТВУЮ!
VeniaminS
VeniaminS
25 сентября в 20:12
ну это тоже надо.
Птица Феникс
Птица Феникс
25 сентября в 20:00
Это нормально -
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 19:52, ред.
    Alex12357
    Alex12357
    25 сентября в 19:16
    Что ты пургу гонишь?Ты вместе с РОНАЛЬДО,затем убрал и Роберто КАРЛОСА,В Реал Мадриде всегда не дружелюбно относились к Бразильцам /зависть к их мастерству /угнетало таких как Капелло,Мауриньо и других.
    shlomo2
    shlomo2
    25 сентября в 19:11
    Просто Берлускони тоже любил женщин и вечеринки...:))).. Что ж ты, фраер, про Кокорина ничего не сказал? С одной стороны, популистом его никак нельзя назвать, он как раз на мнение populus-а клал с прибором, играя от обороны и не цепляясь за авторитетных ветеранов. Очень прямолинейный тренер. Иногда это недостаток, иногда - преимущество. Но с другой стороны, Вечно всем недовольный дед с ужасным характером. Почитайте, как его не любил Рио Фердинанд. Ему бы поучиться у Анчелотти как общаться с игроками - может быть тогда он смог выиграть 4 ЛЧ, как Анчи, а не одну. История в пример Антонио Конте - футболисты это не солдаты, которых нужно задрачивать с утра до вечера, а люди. Футбол это не только тактика и физика игроков - это умение общаться с ними....
    j3un6nymprsh
    j3un6nymprsh
    25 сентября в 19:01
    Сильвио Берлускони сам частенько организовывал скандальные вечеринки и видать слова Копелло обрадовали хозяина Милана.
    Интересно Роналдо был нужен Берлускони как игрок Милана или как напарник на вечеринках?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    25 сентября в 18:47
    Потому он и Феномен
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    25 сентября в 18:46
    Роналду тоже этим летом не тренировался, но ему нравятся мужики.

    Роналдо мужик!!! К таким всегда было уважение, а к ЛГБТ представителям никогда не будет!

    Роналдо закончил карьеру как легенда, а Роналду заканчивает опустившись у всего футбольного мира на самое дно.

    Пусть в футболе больше появляется зубастых мужиков, а дама лучше успеха в своей партии добиваться.
    КЭТиК
    КЭТиК
    25 сентября в 18:43
    Свой талант он не смог пропить, как и Марадона.
    Гость
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