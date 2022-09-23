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«Наполи» больше не сможет использовать на клубной форме образ Марадоны

сегодня, 00:33

«Наполи» больше не сможет использовать на клубной форме образ бывшего футболиста команды Диего Марадоны.

Иск детей аргентинца был удовлетворен судом Неаполя. «Наполи» использовал образ знаменитого футболиста на футболках в прошлом сезоне. За несколько месяцев до смерти аргентинца итальянский клуб выкупил права на использование образа Марадоны у предпринимателя Стефано Чечи.

Помимо этого, наследники аргентинца требовали 450 тысяч евро, поскольку ранее Марадона и Чечи заключили соглашение, согласно которому 50% от выручки от подобной продукции полагались бывшему игроку сборной Аргентины. «Наполи» заработал 900 тысяч евро, продав 6 тысяч футболок.

Суд принял во внимание добросовестность клуба и постановил взыскать с Чечи 150 тысяч евро за «его неуважительное поведение», которое нанесло ущерб интересам наследников Марадоны.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:01
Спорная ситуация. С одной стороны, вроде Наполи и Марадона-это почти одно целое, а с другой-если дети Диего так захотели, значит пусть так и будет. Хотя будь моим отцом Марадона, я бы не против был, чтобы так чтили его память
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Началось в деревне утро 🌄 . Смотрел не так давно про семейку Марадоны , после его смерти, какие там начались распри внутри семьи . ((( Деньги 💰 💰 💰. (
Гость
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