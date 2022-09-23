«Наполи» больше не сможет использовать на клубной форме образ Марадоны

1663882421

сегодня, 00:33

«Наполи» больше не сможет использовать на клубной форме образ бывшего футболиста команды Диего Марадоны.

Иск детей аргентинца был удовлетворен судом Неаполя. «Наполи» использовал образ знаменитого футболиста на футболках в прошлом сезоне. За несколько месяцев до смерти аргентинца итальянский клуб выкупил права на использование образа Марадоны у предпринимателя Стефано Чечи.

Помимо этого, наследники аргентинца требовали 450 тысяч евро, поскольку ранее Марадона и Чечи заключили соглашение, согласно которому 50% от выручки от подобной продукции полагались бывшему игроку сборной Аргентины. «Наполи» заработал 900 тысяч евро, продав 6 тысяч футболок.

Суд принял во внимание добросовестность клуба и постановил взыскать с Чечи 150 тысяч евро за «его неуважительное поведение», которое нанесло ущерб интересам наследников Марадоны.