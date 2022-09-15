Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Педринью будет выступать за «Локомотив» под изменённым именем

сегодня, 13:41

Новичок «Локомотива» Педринью будет выступать за московский клуб под именем Педро Габриел. Футболист дал комментарий по этому поводу.

Я хотел, чтобы на футболке было написано Педринью, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриел. Мне объяснили, что это означает гей, голубой. Поэтому они отказались от использования этого имени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гимн Великобритании прозвучит перед матчем «Рейнджерс» в Лиге чемпионов
13 сентября
Кухарчук: «Баня — это правильное восстановление»
12 сентября
ОфициальноВинисиус Жуниор стал гражданином Испании
05 сентября
Френки де Йонг и Депай прилетели в Лондон
29 августа
Макрон хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между Францией и Алжиром
27 августа
Ниже ростом только… Новый защитник МЮ в хорошей компании
27 августаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:20, ред.
Добра Вам!

Тут вообще интересная история вырисовывается... Педро Габриэл Перейра Лопес –> Педриньо.

Вообще-то это классика для бразильского футбола. Если вспомнить Бразилию на ЧМ-2018: ни одного никнейма сзади на майке. Фернандиньо и Фред – прозвища от их настоящих имен. Каземиро – фамилия матери, которая перешла к нему автоматически. Так что Педриньо – можно считать, хранитель традиций! Но не в России.

Бразильские имена объединяет одно – они очень длинные. Тут важно понимать структуру: сначала имя (может состоять из одного-двух слов), затем фамилия из двух частей – матери и отца (тоже по одному или два слова). На пример: Пеле – Эдсон (его имя) Эрантис (фамилия мамы) ду Насименту (фамилия отца).

А вот суффикс "иньо" – уменьшительный. Получается, Фернандиньо – маленький Фернандо, а Педриньо – маленький Педро.... Ну а так что, Бразильцы больше не берут прозвища (а ведь это часть культуры – с отсылками к птицам, еде и Алену Делону...:)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:53
Ну кто такие заголовки пишет?
Педро Габриэл Перейра Лопес это имя которое игроку при рождении досталось, а Педринью это прозвище Латиносы любят просто играть используя именно прозвище, а не настоящее имя.
И как тогда Педро Габриэл будет играть под "изменённым именем" Педро Габриэл?
Это тавтология получается! Правильнее сказать, что он будет играть под своим настоящем именем.
ballak144
ballak144
сегодня в 15:12
Детский сад
Таганский
Таганский
сегодня в 14:43
memphis
memphis ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:27
Сначала Ананидзе))
2xb2a2uq29rk
2xb2a2uq29rk ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:24
shlomo2
shlomo2 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:23
Хорошо Кака не играл в России...Насри и Манданда...:)... а еще давайте ещё запретим Сергей. Ведь если записать в два слова, то тут не просто указание на что-то гейское, а прямой текст. Серёги - без обид пожалуйста.....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:19
Да мало ли в Бразилии донов Педров? Цирк и стыд в одном флаконе...

А если серьезно, то раз у руководства Локомотива такая аллергия на «Педриньо», странно, что «Педро Габриэл», корень-то один и тот же, все равно не скрепно выходит. Тогда уже надо было идти в абсурде до конца, и писать просто «Габриэл».

Так в Педро и Педриньо ударение на разные буквы. И совершенно очевидна разница, потому что во втором случае "е" звучит как "и". Это если бы футболист в Англию приехал с прозвищем fagot (пишется по-другому, но звучит как faggot). Достаточно зайти на предыдущие ветки на спортсе о переходе игрока в клуб. Все комментарии ТОЛЬКО о том, что у его прозвище созвучно со слово "п**р", хиханьки да хаханьки. А тут на тебе, оказывается ничего этого не было, а в Локомотиве дураки....

А пока писал вспомнился анекдот...

Первая перекличка в МГУ на лекции. Преподаватель:
- Алтын Ху як?
- Я!
- Я вас буду называть просто "Алтын", договорились?
...
После лекции монгол подошёл к преподу:
- Вы знаете, по монгольски "Алтын Ху як" это золотой воин. Я слишком молод для этого имени, поэтому называйте меня просто - "Ху як"
Ген Геныч
Ген Геныч ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 14:19
Ананидзе выступал под своим именем(Жано)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:17
Тем не менее, руководство ему не запрещало играть в футболке "Ананидзе" и он в ней играл поначалу, это именно он попросил назвать себя "Жано".
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Так уже значительно лучше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 14:16
Ананидзе тоже не айс ,поэтому на футболке было написано "ЖАНО" .
tyg6hp7tckwx
tyg6hp7tckwx
сегодня в 14:13
А если серьёзно, то этот пример ярчайше демонстрирует степень идиотизма нынешнего руководства Локо
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Flamen (раскрыть)
сегодня в 14:12
тактичность 80-го уровня)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:11
Обломали парня. Бедолага)) В Бразилии он крут, а тут он "гей".
Мама, папа, кем вы меня назвали...
Flamen
Flamen
сегодня в 14:10
"мне сказали" - кто интересно? это же полнейшая дичь, интересное впечатление о стране сложилось наверное
memphis
memphis
сегодня в 14:10
А Ананидзе было норм?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Переставил бы буквы...и не парился...
Был Педринью...стал бы Пердинью...
76b4tgbv2p5w
76b4tgbv2p5w
сегодня в 14:05
Ну какой ты Габриел? Ты ж обычный тра-та-та!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:53
Тем более я не понимаю, почему Педринью нельзя, а Педру можно... Но это, видимо, у цорновского психолога надо спросить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:50
Руководство "Локомотива", просто, конечно, себя переплюнуть пытается в глупости. Игрок хотел под своим прозвищем выступать, а ему не дали.

Вопрос к Цорну - а как называют человека, который во всём геев видит?))
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 13:46
А чего тогда Дзюбиньо под своим именем бегал?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 