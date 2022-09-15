Педринью будет выступать за «Локомотив» под изменённым именем

Новичок «Локомотива» Педринью будет выступать за московский клуб под именем Педро Габриел. Футболист дал комментарий по этому поводу.
Я хотел, чтобы на футболке было написано Педринью, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриел. Мне объяснили, что это означает гей, голубой. Поэтому они отказались от использования этого имени.
А если серьезно, то раз у руководства Локомотива такая аллергия на «Педриньо», странно, что «Педро Габриэл», корень-то один и тот же, все равно не скрепно выходит. Тогда уже надо было идти в абсурде до конца, и писать просто «Габриэл».
Так в Педро и Педриньо ударение на разные буквы. И совершенно очевидна разница, потому что во втором случае "е" звучит как "и". Это если бы футболист в Англию приехал с прозвищем fagot (пишется по-другому, но звучит как faggot). Достаточно зайти на предыдущие ветки на спортсе о переходе игрока в клуб. Все комментарии ТОЛЬКО о том, что у его прозвище созвучно со слово "п**р", хиханьки да хаханьки. А тут на тебе, оказывается ничего этого не было, а в Локомотиве дураки....
А пока писал вспомнился анекдот...
Первая перекличка в МГУ на лекции. Преподаватель:
- Алтын Ху як?
- Я!
- Я вас буду называть просто "Алтын", договорились?
...
После лекции монгол подошёл к преподу:
- Вы знаете, по монгольски "Алтын Ху як" это золотой воин. Я слишком молод для этого имени, поэтому называйте меня просто - "Ху як"
А если серьезно, то раз у руководства Локомотива такая аллергия на «Педриньо», странно, что «Педро Габриэл», корень-то один и тот же, все равно не скрепно выходит. Тогда уже надо было идти в абсурде до конца, и писать просто «Габриэл».
Так в Педро и Педриньо ударение на разные буквы. И совершенно очевидна разница, потому что во втором случае "е" звучит как "и". Это если бы футболист в Англию приехал с прозвищем fagot (пишется по-другому, но звучит как faggot). Достаточно зайти на предыдущие ветки на спортсе о переходе игрока в клуб. Все комментарии ТОЛЬКО о том, что у его прозвище созвучно со слово "п**р", хиханьки да хаханьки. А тут на тебе, оказывается ничего этого не было, а в Локомотиве дураки....
А пока писал вспомнился анекдот...
Первая перекличка в МГУ на лекции. Преподаватель:
- Алтын Ху як?
- Я!
- Я вас буду называть просто "Алтын", договорились?
...
После лекции монгол подошёл к преподу:
- Вы знаете, по монгольски "Алтын Ху як" это золотой воин. Я слишком молод для этого имени, поэтому называйте меня просто - "Ху як"
Тут вообще интересная история вырисовывается... Педро Габриэл Перейра Лопес –> Педриньо.
Вообще-то это классика для бразильского футбола. Если вспомнить Бразилию на ЧМ-2018: ни одного никнейма сзади на майке. Фернандиньо и Фред – прозвища от их настоящих имен. Каземиро – фамилия матери, которая перешла к нему автоматически. Так что Педриньо – можно считать, хранитель традиций! Но не в России.
Бразильские имена объединяет одно – они очень длинные. Тут важно понимать структуру: сначала имя (может состоять из одного-двух слов), затем фамилия из двух частей – матери и отца (тоже по одному или два слова). На пример: Пеле – Эдсон (его имя) Эрантис (фамилия мамы) ду Насименту (фамилия отца).
А вот суффикс "иньо" – уменьшительный. Получается, Фернандиньо – маленький Фернандо, а Педриньо – маленький Педро.... Ну а так что, Бразильцы больше не берут прозвища (а ведь это часть культуры – с отсылками к птицам, еде и Алену Делону...:)
Тут вообще интересная история вырисовывается... Педро Габриэл Перейра Лопес –> Педриньо.
Вообще-то это классика для бразильского футбола. Если вспомнить Бразилию на ЧМ-2018: ни одного никнейма сзади на майке. Фернандиньо и Фред – прозвища от их настоящих имен. Каземиро – фамилия матери, которая перешла к нему автоматически. Так что Педриньо – можно считать, хранитель традиций! Но не в России.
Бразильские имена объединяет одно – они очень длинные. Тут важно понимать структуру: сначала имя (может состоять из одного-двух слов), затем фамилия из двух частей – матери и отца (тоже по одному или два слова). На пример: Пеле – Эдсон (его имя) Эрантис (фамилия мамы) ду Насименту (фамилия отца).
А вот суффикс "иньо" – уменьшительный. Получается, Фернандиньо – маленький Фернандо, а Педриньо – маленький Педро.... Ну а так что, Бразильцы больше не берут прозвища (а ведь это часть культуры – с отсылками к птицам, еде и Алену Делону...:)