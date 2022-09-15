Педринью будет выступать за «Локомотив» под изменённым именем

Новичок «Локомотива» будет выступать за московский клуб под именем Педро Габриел. Футболист дал комментарий по этому поводу.

Я хотел, чтобы на футболке было написано Педринью, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриел. Мне объяснили, что это означает гей, голубой. Поэтому они отказались от использования этого имени.