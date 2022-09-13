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Гимн Великобритании прозвучит перед матчем «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

вчера, 23:04
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Перед матчем Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» прозвучит гимн Великобритании. Это будет сделано вопреки запрету со стороны УЕФА.

Матч был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Итальянских болельщиков на матч не пустят.

«Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» просили УЕФА разрешить исполнить перед домашними матчами Лиги чемпионов гимн Великобритании, но организация отказала. Перед играми этих команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, в центре поля не будет вынесен баннер с изображением логотипа соревнования. Перед началом матчей будет организована минута молчания, а футболистам разрешат сыграть в траурных повязках.

Шотландский клуб решил проигнорировать запрет УЕФА, гимн Великобритании будет исполнен после минуты молчания.

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Все комментарии
bsww
bsww ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:49
не было. Он умер "не вовремя". Игры были 6-7-8 апреля. А потом 20-21-22 апреля. Когда трагедия случается до еврокубковых матчей будет или "локальная" или общая минута молчания
Futurista
Futurista
вчера в 23:39
Да пусть звучит что угодно...нам то какое дело?)...
Naherger
Naherger
вчера в 23:13
На самом деле,эта ситуация наглядно показывает,насколько бесчеловечные мрази сидят в уефа
протон
протон
вчера в 23:13
Какого черта на международных матчах вообще должна проходить минута молчания о каких-то политиках или правителях, отменяться матчи... Разве была минута молчания в ЛЧ, когда упал самолёт Качиньского?
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:09
Надеюсь УЕФА жёстко накажет этих бестолочей за нарушение
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:08
"гордые" шотландцы знатно лизнули королевской семье
Гость
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