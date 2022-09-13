Гимн Великобритании прозвучит перед матчем «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:04

Перед матчем Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» прозвучит гимн Великобритании. Это будет сделано вопреки запрету со стороны УЕФА .

Матч был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Итальянских болельщиков на матч не пустят.

«Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» просили УЕФА разрешить исполнить перед домашними матчами Лиги чемпионов гимн Великобритании, но организация отказала. Перед играми этих команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, в центре поля не будет вынесен баннер с изображением логотипа соревнования. Перед началом матчей будет организована минута молчания, а футболистам разрешат сыграть в траурных повязках.