Манчини: «Цель сборной Италии — победа на чемпионате мира 2026 года»

Главный тренер сборной Италии высказался о целях национальной команды.

Мы заслужили выход в плей-офф Лиги наций, мы обыграли Англию, которая может выиграть ближайший чемпионат мира. Парни выложились на 100%, хотя они не были в оптимальных кондициях, мы изменили структуру игры, и футболисты справились. Чтобы сыграть на чемпионате мира, нам нужно подождать ещё четыре года, но наша цель в Америке — победа на мировом первенстве.