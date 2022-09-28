Манчини: «Цель сборной Италии — победа на чемпионате мира 2026 года»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о целях национальной команды.
Мы заслужили выход в плей-офф Лиги наций, мы обыграли Англию, которая может выиграть ближайший чемпионат мира. Парни выложились на 100%, хотя они не были в оптимальных кондициях, мы изменили структуру игры, и футболисты справились. Чтобы сыграть на чемпионате мира, нам нужно подождать ещё четыре года, но наша цель в Америке — победа на мировом первенстве.
Ну а так что, все честолюбивые мечты итальянцев о походе за пятым титулом чемпионов мира отложены как минимуму до 2026 года. А там, кто его знает, как будет выглядеть наша планета?
Ну а так что, все честолюбивые мечты итальянцев о походе за пятым титулом чемпионов мира отложены как минимуму до 2026 года. А там, кто его знает, как будет выглядеть наша планета?