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Манчини: «Цель сборной Италии — победа на чемпионате мира 2026 года»

вчера, 17:57

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о целях национальной команды.

Мы заслужили выход в плей-офф Лиги наций, мы обыграли Англию, которая может выиграть ближайший чемпионат мира. Парни выложились на 100%, хотя они не были в оптимальных кондициях, мы изменили структуру игры, и футболисты справились. Чтобы сыграть на чемпионате мира, нам нужно подождать ещё четыре года, но наша цель в Америке — победа на мировом первенстве.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 20:03
Канчельскис тоже хочет победу
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:53
Это просто слова
bsww
bsww
вчера в 19:44
Во первых, Роберто, ЧМ-2026 пройдёт НЕ в Италии. А из этого следует "во вторых"
Во вторых, Роберто, надо будет пройти квалификацию и отобраться на ЧМ-2026.
Не смотря на выражение "Бог троицу любит" есть и другие (особенно в игре до трёх побед, если проиграл) "Бог не дурак, любит пятак". А там и парирование "Бог не нищий, любит тыщу".
drug01
drug01
вчера в 18:33
Цель поставлена, вперёд!
shlomo
shlomo
вчера в 18:10
Эх Роберто... это разговор про ни о чем...и останешься ли ты у руля этой сборной, и кто будет играть, и.....Италия мимо ЧМ, 2-й раз подряд! И так пролететь в статусе чемпионов Европы, всего через девять месяцев после титула на Евро нужно было постараться ( в группе на выход конкурентов по суди дела и не было).

Ну а так что, все честолюбивые мечты итальянцев о походе за пятым титулом чемпионов мира отложены как минимуму до 2026 года. А там, кто его знает, как будет выглядеть наша планета?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:01
Туда ещё отбор надо пройти.
Гость
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