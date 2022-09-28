Бывший футболист «Реала» высказался о решении нападающего ПСЖ не переходить в стан «сливочных».

Было много разговоров, но в итоге этого не произошло. Отказать «Реалу» – сказать «нет» лучшей команде мира.

В любом случае все решает футболист. В его возрасте нужно думать о победе в Лиге чемпионов, а не о финансах. У него и так полно денег.