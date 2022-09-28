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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Де ла Ред: «Отказать „Реалу“ – сказать „нет“ лучшей команде мира»

вчера, 17:10

Бывший футболист «Реала» Рубен де ла Ред высказался о решении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе не переходить в стан «сливочных».

Было много разговоров, но в итоге этого не произошло. Отказать «Реалу» – сказать «нет» лучшей команде мира.

В любом случае все решает футболист. В его возрасте нужно думать о победе в Лиге чемпионов, а не о финансах. У него и так полно денег.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
ПСЖ наверное лучше.
протон
протон
вчера в 18:56
Ну, сложно не думать о деньгах, когда их так много. Со стороны всегда легко рассуждать, а тут ведь не только деньги и цепкая семейка, но ещё и общественная патока, льющаяся на всех уровнях(в том числе и от Макрона) и делающая из Киллиана главную надеж...да нет, уже звезду страны👹
по этому вначале сам де ла Ред никуда не уходил из Реала, хоть и понимал, что не проходит в состав.
Также сидели Роббен, Ван дер Варт и другие.
Конечно, это всё истории не про Мбаппе, но не де ла Реду учить игроков других.
протон
протон
вчера в 18:55
Я думаю и в Мадриде, тоже можно было поднять бабла, вопрос где ПСЖ и Реал, всем адекватным болелам футбола понятно, Реал есть Реал, ему виднее, как болельщик Реала, такие напы идут своей дорогой
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:40
О, какие страсти
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:28
Главное чтобы потом не взяли... А то стремно будет выглядеть это.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16, ред.
Деньги 💰 , Агент, Мама , Папа , Я , это вся моя семья 👪 !
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