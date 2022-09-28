Бывший футболист «Реала» Рубен де ла Ред высказался о решении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе не переходить в стан «сливочных».
Было много разговоров, но в итоге этого не произошло. Отказать «Реалу» – сказать «нет» лучшей команде мира.
В любом случае все решает футболист. В его возрасте нужно думать о победе в Лиге чемпионов, а не о финансах. У него и так полно денег.
по этому вначале сам де ла Ред никуда не уходил из Реала, хоть и понимал, что не проходит в состав.
Также сидели Роббен, Ван дер Варт и другие.
Конечно, это всё истории не про Мбаппе, но не де ла Реду учить игроков других.
по этому вначале сам де ла Ред никуда не уходил из Реала, хоть и понимал, что не проходит в состав.
Также сидели Роббен, Ван дер Варт и другие.
Конечно, это всё истории не про Мбаппе, но не де ла Реду учить игроков других.