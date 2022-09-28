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Булыкин: «„Локомотив“ всегда был кубковой командой»

вчера, 20:13
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги матча Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» (0:5).

«Локомотив» всегда был кубковой командой. И новый футболист, и новый ассистент сделали эту кубковую игру. Будем надеяться, что клуб почувствует уверенность и будет прибавлять от матча к матчу.

Всё-таки «Локомотиву» в чемпионате не место внизу таблицы — они должны быть в первой четвёрке-пятёрке по своему составу и бюджету. Надеюсь, получится побороться и за Кубок России, абстрагировавшись от чемпионата.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:54
Похоже дела у Химок намного хуже, чем у Локомотива.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
Локомотив всегда был командой, которая борется за самые высокие места в РПЛ и за победу в кубке России, до того момента, пока в команду не пришли немецкие "гении", которые за один год развалили всё!!! Даже Смородская и Кикнадзе нанесли меньше урону клубу, и при них Локо завоевывал трофеи!!! Нужно гнать все что связано с Рангником, и заново востанавливать Локо!!!
Ральф развалил крепкий Локо, легендарный МЮ, и даже крепкую сборную Австрии! Кто нибудь остановите его!)
k75rp7mkfk66
k75rp7mkfk66
вчера в 20:34
Игра достойная счета
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:33
А что они сегодня в финале играли ???))
протон
протон
вчера в 20:30
Сейчас уже не каждый и вспомнит, что во второй половине 90-х годов прошлого века за «Локомотивом» закрепилась репутация «кубковой команды». Мол, первенствовать на длинной дистанции – силенок маловато, зато разогнаться и мобилизоваться на очередную игру как на последний бой суровым железнодорожникам – раз плюнуть.

Действительно, в первые десять российских лет «Локо» трижды становился серебряным призером, еще дважды выигрывал бронзу, но до вожделенного золота так и не дотянулся. Досадный пробел был, как известно, ликвидирован в чемпионате-2002, а до поры в разговорах о нашей команде нет-нет, да и проскакивал тот самый непонятный эпитет – «кубковая команда».

Справедливости ради, за вычетом тех самых медалей все успехи «Локомотива» до того самого сезона-2002 действительно были напрямую связаны с кубковыми турнирами. «Локомотив» первым в новейшей истории сумел выиграть Кубок России два раза подряд, и он же сделал это во второй раз. Репутация искушенного кубкового бойца у нашей команды начала складываться в 1997 году, после первого из этих двух дублей.

Еще одним, усиливающим фактором стало то, что в годы первых кубковых побед «Локомотив» не слишком преуспел в чемпионате России. В сезоне-96 красно-зеленые заняли лишь 6-е место – лишь во второй раз за 5 лет! И это притом, что годом ранее именно наша команда до последнего боролась со «Спартаком-Аланией» за чемпионство. Чтобы начать следующий чемпионат семиматчевой (!) «сухой» серией. Лишь строчкой выше закончил «Локо» чемпионат-97. Неудивительно, что во вторую подряд победу красно-зеленых в Кубке России верили немногие.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:21
Мы знаем.
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