Булыкин: «„Локомотив“ всегда был кубковой командой»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги матча Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» (0:5).
«Локомотив» всегда был кубковой командой. И новый футболист, и новый ассистент сделали эту кубковую игру. Будем надеяться, что клуб почувствует уверенность и будет прибавлять от матча к матчу.
Всё-таки «Локомотиву» в чемпионате не место внизу таблицы — они должны быть в первой четвёрке-пятёрке по своему составу и бюджету. Надеюсь, получится побороться и за Кубок России, абстрагировавшись от чемпионата.
Ральф развалил крепкий Локо, легендарный МЮ, и даже крепкую сборную Австрии! Кто нибудь остановите его!)
Ральф развалил крепкий Локо, легендарный МЮ, и даже крепкую сборную Австрии! Кто нибудь остановите его!)
Действительно, в первые десять российских лет «Локо» трижды становился серебряным призером, еще дважды выигрывал бронзу, но до вожделенного золота так и не дотянулся. Досадный пробел был, как известно, ликвидирован в чемпионате-2002, а до поры в разговорах о нашей команде нет-нет, да и проскакивал тот самый непонятный эпитет – «кубковая команда».
Справедливости ради, за вычетом тех самых медалей все успехи «Локомотива» до того самого сезона-2002 действительно были напрямую связаны с кубковыми турнирами. «Локомотив» первым в новейшей истории сумел выиграть Кубок России два раза подряд, и он же сделал это во второй раз. Репутация искушенного кубкового бойца у нашей команды начала складываться в 1997 году, после первого из этих двух дублей.
Еще одним, усиливающим фактором стало то, что в годы первых кубковых побед «Локомотив» не слишком преуспел в чемпионате России. В сезоне-96 красно-зеленые заняли лишь 6-е место – лишь во второй раз за 5 лет! И это притом, что годом ранее именно наша команда до последнего боролась со «Спартаком-Аланией» за чемпионство. Чтобы начать следующий чемпионат семиматчевой (!) «сухой» серией. Лишь строчкой выше закончил «Локо» чемпионат-97. Неудивительно, что во вторую подряд победу красно-зеленых в Кубке России верили немногие.
Действительно, в первые десять российских лет «Локо» трижды становился серебряным призером, еще дважды выигрывал бронзу, но до вожделенного золота так и не дотянулся. Досадный пробел был, как известно, ликвидирован в чемпионате-2002, а до поры в разговорах о нашей команде нет-нет, да и проскакивал тот самый непонятный эпитет – «кубковая команда».
Справедливости ради, за вычетом тех самых медалей все успехи «Локомотива» до того самого сезона-2002 действительно были напрямую связаны с кубковыми турнирами. «Локомотив» первым в новейшей истории сумел выиграть Кубок России два раза подряд, и он же сделал это во второй раз. Репутация искушенного кубкового бойца у нашей команды начала складываться в 1997 году, после первого из этих двух дублей.
Еще одним, усиливающим фактором стало то, что в годы первых кубковых побед «Локомотив» не слишком преуспел в чемпионате России. В сезоне-96 красно-зеленые заняли лишь 6-е место – лишь во второй раз за 5 лет! И это притом, что годом ранее именно наша команда до последнего боролась со «Спартаком-Аланией» за чемпионство. Чтобы начать следующий чемпионат семиматчевой (!) «сухой» серией. Лишь строчкой выше закончил «Локо» чемпионат-97. Неудивительно, что во вторую подряд победу красно-зеленых в Кубке России верили немногие.