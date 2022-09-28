Булыкин: «„Локомотив“ всегда был кубковой командой»

Экс-футболист сборной России подвел итоги матча Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» (0:5).

«Локомотив» всегда был кубковой командой. И новый футболист, и новый ассистент сделали эту кубковую игру. Будем надеяться, что клуб почувствует уверенность и будет прибавлять от матча к матчу.

Всё-таки «Локомотиву» в чемпионате не место внизу таблицы — они должны быть в первой четвёрке-пятёрке по своему составу и бюджету. Надеюсь, получится побороться и за Кубок России, абстрагировавшись от чемпионата.