Литвинов поделился мнением о матче с «Зенитом»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящей игре против «Зенита» в Кубке России.
Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне.
Это хороший знак...
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Это хороший знак...
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Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак». Будем стараться побеждать
28 сентября
Литвинов: "Сделаем так и в этот раз."