Литвинов поделился мнением о матче с «Зенитом»

Футболист «Спартака» высказался о предстоящей игре против «Зенита» в Кубке России.

Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне.