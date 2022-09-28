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Литвинов поделился мнением о матче с «Зенитом»

вчера, 18:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:30 Не начался

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящей игре против «Зенита» в Кубке России.

Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Пора бы уже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05
Литвинов говорит....
Это хороший знак...

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drug01
drug01
вчера в 20:35
Меньше слов больше дела!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:15
Все разговоры, интервью перед матчем всегда ни о чем. Никогда не слышал, чтобы игрок или тренер сказал, что на матч они не настраиваются, что стараться не будут, сыграют как получится, соперник несерьёзный и тому подобное. Все говорят, что это чуть ли не самый главный матч сезона. Но только игра покажет кто на что способен.
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:46
Такое впечатление, что Литвинов уже проиграл.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:45
У вас теперь даже матчи с "Уралом" столь же главные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
Почему то литвинов а может в спартаке уже тренера не а мы не знаем.
pomor45
pomor45
вчера в 18:40
Хотел сказать шёпотом, а получилось громко.
lotsman
lotsman
вчера в 18:39
Где два, там должно быть и три.
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