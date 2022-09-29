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Сторожук: «Провели сложный матч с хорошим соперником»

сегодня, 00:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук проанализировал матч Кубка России против «Пари НН» (2:0).

Провели сложный матч с хорошим соперником, который навязывал свой футбол. Соперник был организован в среднем и низком блоке, тяжело было вскрывать оборону. Первый тайм не удался, на это есть объективные причины. Мало сыгранных связей, к тому же соперник не давал войти в игру. Мы также понимали, что в таком темпе прессинговать постоянно мы не можем, поэтому я заменил нескольких футболистов.

Был расчёт на то, что новые футболисты дадут скорость и забитые мячи, что и произошло. Во втором тайме уже взяли игру под свой контроль. Спасибо болельщикам, которые в будний день пришли на матч.

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Все комментарии
b9fnwangqcz8
b9fnwangqcz8
сегодня в 05:19
Всё по делу
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:55
Главное выиграли
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:42
Нормально сказано, без понтов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:13
С уважением к сопернику...
Гость
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