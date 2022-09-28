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Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»

вчера, 23:49

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о положении защитника Нуралы Алипа в «Зените».

Вы правы, в России Алипа мало кто знал. Он молодой парень, который только в том году начал при Бердыеве становиться игроком основы. Еврокубковые матчи его закалили, и я считаю, что у него хороший потенциал. Для центрального защитника Алип довольно быстрый и очень уверенно чувствует себя при игре один в один, выигрывает эти единоборства. У него есть качества. Понятно, что в «Зените» ему сложно, учитывая, что есть Родригао и Ловрен. Тренер делает ставку на них, а Алип не получает той игровой практики, которую сам бы хотел. Но я не считаю, что это ошибка «Зенита». Потенциал у Алипа есть, и если не в «Зените», то в другом российском клубе он может играть.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:04
Время покажет
h4hu6pa8cuve
h4hu6pa8cuve
сегодня в 03:11
Это точно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:12
Всё правильно сказал. Думаю, со временем он заменит Ловрена...
Gahi
Gahi
сегодня в 01:49
Курбан Бердыев знает на кого делать ставку, главное чтобы другие были более прозорливыми в своём решении. Удачи
Futurista
Futurista
сегодня в 00:17
Для центрального защитника Алип довольно быстрый...для полузащитника немножко зАлипает...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:52
Загубят его в Зените.
Гость
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