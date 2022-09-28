Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»

Главный тренер сборной Казахстана высказался о положении защитника в «Зените».

Вы правы, в России Алипа мало кто знал. Он молодой парень, который только в том году начал при Бердыеве становиться игроком основы. Еврокубковые матчи его закалили, и я считаю, что у него хороший потенциал. Для центрального защитника Алип довольно быстрый и очень уверенно чувствует себя при игре один в один, выигрывает эти единоборства. У него есть качества. Понятно, что в «Зените» ему сложно, учитывая, что есть Родригао и Ловрен. Тренер делает ставку на них, а Алип не получает той игровой практики, которую сам бы хотел. Но я не считаю, что это ошибка «Зенита». Потенциал у Алипа есть, и если не в «Зените», то в другом российском клубе он может играть.