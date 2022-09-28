Федотов: «Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча Кубка России, в котором «армейцы» оказались сильнее «Сочи» (2:1).

Очень интересный и напряжённый матч. Настраивались очень серьёзно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, всё время передача обрывается на ближнем. Как только справились – забили гол. Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой.