Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Федотов: «Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия»

вчера, 23:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча Кубка России, в котором «армейцы» оказались сильнее «Сочи» (2:1).

Очень интересный и напряжённый матч. Настраивались очень серьёзно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, всё время передача обрывается на ближнем. Как только справились – забили гол. Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сторожук: «Провели сложный матч с хорошим соперником»
Сегодня, 00:51
Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»
Сегодня, 00:45
Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»
Вчера, 23:49
Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»
Вчера, 22:48
Идову: «Не получилось большинство из того, что готовили»
Вчера, 22:23
«Триллер! Игра получилась интересной». Еремякин — о матче против «Динамо»
Вчера, 21:21
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:29
Просто мяч почему то катится очень медленно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Отвратительная реализация, выходят один на один с вратарём и попадают в него.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:20
Ну Федотов сам суетной
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:54
Тут Федотов прав . Суеты много , холодная голова не у всех.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:20, ред.
"Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее." )...
Установка Федотова на следующие игры...

Gahi
Gahi
вчера в 23:35
Правильное замечание, нужно добиваться правильного исполнения поставленных задач на игру. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 