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Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»

сегодня, 00:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итог матча Кубка России, в котором его команда уступила «Краснодару» (0:2).

Есть итоговый результат, его надо принять. «Краснодар» – с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать. Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии. В концовке мы попытались заменами освежить игру. Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провел почти весь матч. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен. К тому же нас ждет тяжелая дорога, а уже в воскресенье – домашний матч со «Спартаком».

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Все комментарии
uan8kvz73zgs
uan8kvz73zgs
сегодня в 06:38
Молодежь показала свои зубки...
Gahi
Gahi
сегодня в 06:07
Главное есть к чему стремится с молодыми футболистами. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:48
Не получилось, бывает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:06
Не срослось
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:49
В автобус не играли и это точно. Краснодар был лучше и счёт на табло.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:16
Ожидаемый результат!
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