Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»

Главный тренер «Пари НН» подвел итог матча Кубка России, в котором его команда уступила «Краснодару» (0:2).

Есть итоговый результат, его надо принять. «Краснодар» – с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать. Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии. В концовке мы попытались заменами освежить игру. Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провел почти весь матч. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен. К тому же нас ждет тяжелая дорога, а уже в воскресенье – домашний матч со «Спартаком».