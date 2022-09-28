«Триллер! Игра получилась интересной». Еремякин — о матче против «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин с восторгом отозвался о матче своей команды против «Динамо» в Кубке России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Триллер! Игра получилась интересной, все кто вышел на поле, показали отдачу и характер. Были моменты у нас, но надо было вдесятером остаться, чтобы начать совершать подвиг. Я спокойно воспринимал развитие игры. Мы на гол уж точно наиграли. Один сами привезли, второй «Динамо» классный забило. А потом все неожиданно вдруг развернулось! Интриги серия пенальти точно добавляет.

Команда изначально рассчитывала набрать очки в игре. Обязательно поздравлю ребят с победой. Надеемся на успешное выступление и в матче с «Сочи».