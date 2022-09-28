«Триллер! Игра получилась интересной». Еремякин — о матче против «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин с восторгом отозвался о матче своей команды против «Динамо» в Кубке России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).
Триллер! Игра получилась интересной, все кто вышел на поле, показали отдачу и характер. Были моменты у нас, но надо было вдесятером остаться, чтобы начать совершать подвиг. Я спокойно воспринимал развитие игры. Мы на гол уж точно наиграли. Один сами привезли, второй «Динамо» классный забило. А потом все неожиданно вдруг развернулось! Интриги серия пенальти точно добавляет.
Команда изначально рассчитывала набрать очки в игре. Обязательно поздравлю ребят с победой. Надеемся на успешное выступление и в матче с «Сочи».
По ходу сезона мы хромали, шло комплектование команды. Когда ты выходишь в РПЛ, надо провести грамотную трансферную кампанию. А у нас еще полоса травм наложилась, и календарь сложный — из семи последних игр шесть провели на выезде. Почти месяц не жили дома.