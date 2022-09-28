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«Триллер! Игра получилась интересной». Еремякин — о матче против «Динамо»

вчера, 21:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин с восторгом отозвался о матче своей команды против «Динамо» в Кубке России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Триллер! Игра получилась интересной, все кто вышел на поле, показали отдачу и характер. Были моменты у нас, но надо было вдесятером остаться, чтобы начать совершать подвиг. Я спокойно воспринимал развитие игры. Мы на гол уж точно наиграли. Один сами привезли, второй «Динамо» классный забило. А потом все неожиданно вдруг развернулось! Интриги серия пенальти точно добавляет.

Команда изначально рассчитывала набрать очки в игре. Обязательно поздравлю ребят с победой. Надеемся на успешное выступление и в матче с «Сочи».

По ходу сезона мы хромали, шло комплектование команды. Когда ты выходишь в РПЛ, надо провести грамотную трансферную кампанию. А у нас еще полоса травм наложилась, и календарь сложный — из семи последних игр шесть провели на выезде. Почти месяц не жили дома.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:28
Зрителям точно понравилось.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:00
Молодцы,но не динамовцЫ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:52
Скорее трагикомедия, такое бывает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Оренбург молодцы!!!
Гость
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