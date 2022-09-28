Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»

Экс-футболист «Аякса» поделился мнением об игре «Химок» в матче Кубка России против «Локомотива» (0:5).

К сожалению, команда «Химки» превратилась в антифутбольную команду. Но будем надеяться, что скоро это дойдет до всех. И они опять займутся футболом. Было ли ошибкой увольнение Юрана? Там было много ошибок. Все они привели к не очень хорошему результату. Вопрос, смогут ли они наладить всё, как в клубе, так и на поле. Надеюсь, что скоро у них все наладится.