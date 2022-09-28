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Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»

вчера, 22:48
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Химок» в матче Кубка России против «Локомотива» (0:5).

К сожалению, команда «Химки» превратилась в антифутбольную команду. Но будем надеяться, что скоро это дойдет до всех. И они опять займутся футболом. Было ли ошибкой увольнение Юрана? Там было много ошибок. Все они привели к не очень хорошему результату. Вопрос, смогут ли они наладить всё, как в клубе, так и на поле. Надеюсь, что скоро у них все наладится.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:42
Что то мало верится в хорошее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46, ред.
Надежду за одно место держит Садыгов !))
И пока он не уйдёт, Надежды не будет !
k36q9f7zn99r
k36q9f7zn99r
вчера в 23:11
Вряд ли наладиться в ближайшее время...
Гость
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