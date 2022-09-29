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Ковач: «Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ»

вчера, 11:33

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о том, стоит ли чешским футболистам приезжать играть в России.

Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ. Почему нет? Уже много раз говорил, что мне надоело, что спорт и политика сейчас сплетены. Ситуация тяжелая, но она никак не мешает играть в России. Каждый чешский футболист вправе выбирать сам, где ему играть. Лично я бы сейчас поиграл в РПЛ. Я провел замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:46
Это определяешь не ты,и не ваш буйный президент,диссидент всех времён и народов,а мальчики-девочки из всяческих итонов- гарвардов.Сиречь-"непоротое поколение,возмечтавшее об историческом реванше".
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:43
Нечего им тут делать
Гость
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