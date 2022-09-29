Ковач: «Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением о том, стоит ли чешским футболистам приезжать играть в России.

Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ . Почему нет? Уже много раз говорил, что мне надоело, что спорт и политика сейчас сплетены. Ситуация тяжелая, но она никак не мешает играть в России. Каждый чешский футболист вправе выбирать сам, где ему играть. Лично я бы сейчас поиграл в РПЛ . Я провел замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время.