Сёмин: «Кварацхелия по таланту сопоставим с Аршавиным»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 миллионов евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным. С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно.
У Хвичи вся карьера впереди, будем за ней с интересом наблюдать. Главное - без травм.
У Хвичи вся карьера впереди, будем за ней с интересом наблюдать. Главное - без травм.
При всём уважении к Грузину
При всём уважении к Грузину