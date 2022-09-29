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Сёмин: «Кварацхелия по таланту сопоставим с Аршавиным»

вчера, 15:14

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 миллионов евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным. С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:40
Дзюба уже старый
008Maximus
008Maximus ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 21:39
Дак там и время другое было
Сп62
Сп62
вчера в 19:26
Что теперь говорить, если парень для нас отрезанный ломоть. Конечно, будем следить за ним и тешить себя мыслью, что и мы причастны к его карьере.
Сергей Анкудинов
Сергей Анкудинов
вчера в 18:24
Тут только время покажет, не факт же что он в 27 будет лучше чем щас, или хотяб на иаком же уровне. Удачи ему.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 17:23
Когда об Аршавине стали говорить как о классном игроке, он был старше, чем Грузин сейчас на 6 лет...
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:21
Хвиче 21, он уже сейчас как минимум основной игрок Наполи. Об Аршавине заговорили в 2008, ему было 27 лет. Чувствуете разницу?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Помница , как сильно Палыч переживал , когда с ведома Кикнадзе Хвичу в Рубин продали. Палыч уже тогда говорил об огромном потенциале паря, и сильно ...очень сильно злился , когда парнишку продали в Казань.
У Хвичи вся карьера впереди, будем за ней с интересом наблюдать. Главное - без травм.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 16:55
Дзюба тоже наглый, но в Европе так и не заиграл
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:55
Семин великий оратор, всё по делу
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:10
Он может стоить столько,сколько предложит рабовладелец работорговцу,и тот в ответ согласится.Только того,что показывал Аршавин,от Кварацхелия белый футбольный свет не видывал.Причём,на протяжении нескольких сезонов.
008Maximus
008Maximus
вчера в 15:43
Аршавин был намного наглее и уверение в себе.
При всём уважении к Грузину
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:37
Лишь бы не забухал как Шавка ....
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:35
Мне кажется у него больший талант! Время покажет как грится
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:14
Про талант Кокорина еще надо вспомнить.
Гость
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