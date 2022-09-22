Давид Сильва оштрафован за то, что толкнул женщину во время драки

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сегодня, 15:22

Полузащитник «Реала Сосьедад» угодил в неприятный инцидент.

Футболист был оштрафован за то, что толкнул женщину во время драки на Гран-Канарии. Сильва, его брат и третий мужчина, имя которого не уточняется, участвовали в драке на карнавале в Маспаломасе, и, по сообщению новостного агентства Tiempo de Canarias, Сильва схватил женщину за руку, чтобы отодвинуть её, в результате чего она упала на землю.

Цитируя судебные документы, агентство говорит, что Сильва был оштрафован на 1080 евро, но судебного разбирательства не было, поскольку трое обвиняемых признали «доказанные факты» по делу. Инцидент произошел рано утром 19 июня, в результате падения у женщины была боль в шее, ушиб левого локтя, рваные раны на безымянном пальце левой руки, обоих коленях и обеих ногах. Ей потребовалась медицинская помощь на месте происшествия. В отчете говорится, что Сильва был обязан выплатить женщине 520 евро в качестве компенсации, из которых 280 евро соответствовали «причиненным травмам», а остальные 240 евро — «причиненному материальному ущербу».

Сообщается, что брат Давида Сильвы, Фернандо Антонио Хименес Сильва, ударил другого мужчину по лицу и продолжал драться с ним на земле. Было установлено, что третий неназванный человек, бросил камень в мужчину, нанеся травму, которая потребовала хирургического вмешательства. Он также угрожал ножом другому мужчине, говоря: «Иди сюда, и я тебя порежу». Он был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.