Суд перенес заседание по иску «Спартака» к Газизову на 88 млн рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский районный суд города Уфы перенес заседание по иску московского клуба к бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову.

Сегодня Октябрьский районный суд перенес предварительное судебное заседание по иску ФК «Спартак» к Газизову о возврате ранее перечисленных себе Газизовым 88 млн рублей в качестве якобы заработной платы за декабрь 2020 года в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении Газизовым уведомления суда о времени и дате судебного разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 29.09.2022.