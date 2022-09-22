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Суд перенес заседание по иску «Спартака» к Газизову на 88 млн рублей

сегодня, 10:55

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский районный суд города Уфы перенес заседание по иску московского клуба к бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову.

Сегодня Октябрьский районный суд перенес предварительное судебное заседание по иску ФК «Спартак» к Газизову о возврате ранее перечисленных себе Газизовым 88 млн рублей в качестве якобы заработной платы за декабрь 2020 года в связи с отсутствием в материалах дела подтверждения о получении Газизовым уведомления суда о времени и дате судебного разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 29.09.2022.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:50
Газиз даже формальности соблюсти не может,со своей адвокатской шайкой! Теперь понятно,почему у него появился шанс возглавить "любимого соперника",пусть и ненадолго.
8qrd69n8867s
8qrd69n8867s
сегодня в 11:01
Да пёс с ним
LOpp
LOpp
сегодня в 11:00
о возврате ранее перечисленных себе Газизовым 88 млн рублей в качестве якобы заработной платы за декабрь 2020 года


не плохая 13-ая зарплата у Газизова
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:56
Мышиная возня!
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