С бывшего президента «Барселоны» сняты обвинения в налоговом мошенничестве

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сегодня, 20:40

С бывшего президента «Барселоны» Сандро Розеля сняты обвинения в налоговом мошенничестве.

За последние 4 года Розель выиграл уже свой второй судебный процесс. В 2019 году функционера оправдали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Речь идет о сумме в 20 миллионов евро. Розель из-за этого дела провел 2 года в тюрьме (с 2017-го по 2019-й).

В том же году на Розеля завели дело о налоговом мошенничестве, по которому прокурор требовал два года и девять месяцев тюремного заключения, а также штраф в 230 тысяч евро. Помимо этого, санкция включала в себя запрет на получение грантов или государственных средств в течение трёх лет. Теперь Розель был оправдан по данным обвинениям. Ему вернут 287 тысяч евро, которые он перевёл налоговой инспекции в 2019 году. Это сумма, из-за которой в адрес Розеля выдвинули обвинения касательно мошенничества.

Стоит отметить, что оправдание не является тождественным понятию невиновности. Первое означает, что прокурор не смог доказать вину подсудимого, а второе доказывает невиновность.