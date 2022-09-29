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Скалони: «Месси и Левандовски – два замечательных футболиста»

вчера, 18:11

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Национальные команды Аргентины и Польши встретятся в матче группового этапа чемпионата мира.

Матч с Польшей будет непростым, команда преодолела плей-офф. Там выступают качественные игроки из топ-клубов. Их система игры сбивает с толку, она довольно самобытна.

Месси и Левандовски – два замечательных футболиста. Нужно наслаждаться их игрой, а не пытаться создать какие-то конфликты. Эти игроки невероятны. Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:15
Конечно команды разные Аргентина то получше Польши, но в индивидуальном плане, Левандовски в разы лучше
Elliada
Elliada
вчера в 19:34
Поляк провалился со своей сборной в Лиге Наций. И как показывает история - максимум сборной Польши на ЧМ - 4-е место в группе.

Даже сравнивать не нужно. Это оскорбление для Месси. Месси один такой. А таких, как поляк много - Роналду, Мбаппе, Холанн и прочие замыкатели и пенальтисты
Брулин
Брулин
вчера в 18:41
Месси превосходит всех в мировом футболе из действующих игроков.
ДСА
ДСА
вчера в 18:24
Партнёры у Месси несколько получше.
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