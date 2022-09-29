Скалони: «Месси и Левандовски – два замечательных футболиста»

Главный тренер сборной Аргентины сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Национальные команды Аргентины и Польши встретятся в матче группового этапа чемпионата мира.

Матч с Польшей будет непростым, команда преодолела плей-офф. Там выступают качественные игроки из топ-клубов. Их система игры сбивает с толку, она довольно самобытна.

Месси и Левандовски – два замечательных футболиста. Нужно наслаждаться их игрой, а не пытаться создать какие-то конфликты. Эти игроки невероятны. Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших.