«Он наследник Месси и Роналду». Матюиди — о Мбаппе

Экс-полузащитник ПСЖ Блез Матюиди верит, что нападающий парижан Килиан Мбаппе в будущем сможет выиграть «Золотой мяч».
Мбаппе стал одним из претендентов на «Золотой мяч», у него есть все шансы. Он показал, что является отличным игроком, несмотря на свой юный возраст. На тренировках его игра впечатляла.
В этом году, либо в ближайшем будущем Мбаппе возьмет «Золотой мяч». Он наследник Месси и Роналду.
Ну а так что, никак нет, Блез, по крайней мере ни Месси ни Роналду с трансами не встречались, шаманы их не проклинали. А Мбаппе уже к 23 годам прославился... И наверное вообще нет, небо и земля! Месси сразу засветился в потрясающей Барсе, затмил Роналдиньо и постоянно прогрессировал. Роналду, сам себя сделал, высшие требования к себе, спортивная злость и всегда ищет для себя новый вызов! Мбаппе контрактик подписал и прикурил бамбук и его история скоро затмится и уже тухнет на фоне того же Холланда!
Ну а так что, никак нет, Блез, по крайней мере ни Месси ни Роналду с трансами не встречались, шаманы их не проклинали. А Мбаппе уже к 23 годам прославился... И наверное вообще нет, небо и земля! Месси сразу засветился в потрясающей Барсе, затмил Роналдиньо и постоянно прогрессировал. Роналду, сам себя сделал, высшие требования к себе, спортивная злость и всегда ищет для себя новый вызов! Мбаппе контрактик подписал и прикурил бамбук и его история скоро затмится и уже тухнет на фоне того же Холланда!