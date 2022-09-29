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«Он наследник Месси и Роналду». Матюиди — о Мбаппе

вчера, 17:54

Экс-полузащитник ПСЖ Блез Матюиди верит, что нападающий парижан Килиан Мбаппе в будущем сможет выиграть «Золотой мяч».

Мбаппе стал одним из претендентов на «Золотой мяч», у него есть все шансы. Он показал, что является отличным игроком, несмотря на свой юный возраст. На тренировках его игра впечатляла.

В этом году, либо в ближайшем будущем Мбаппе возьмет «Золотой мяч». Он наследник Месси и Роналду.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Мбаппе несомненно талант, но с таким отношением к игре как сейчас ЗМ ему вряд ли светит
e52j3xbcsf6u
e52j3xbcsf6u
вчера в 19:23
Месси в его года уже 2-3 золотых мячей имел ,этот дай бог за все карьеру один получит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:41
Он сказал глупость
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:39
Мбаппе это не понравится
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:04
Мбаппе своим поведением губит свой талант. Очень эгоистичный, хотя раньше таким не был.
shlomo
shlomo
вчера в 18:00
Холанд - 11 голов за 7 матчей в АПЛ... мбупе - 7 голов за 8 матчей в 19-й лиге Европы... Определенно мбупе наследник Роналду и Месси....:)))

Ну а так что, никак нет, Блез, по крайней мере ни Месси ни Роналду с трансами не встречались, шаманы их не проклинали. А Мбаппе уже к 23 годам прославился... И наверное вообще нет, небо и земля! Месси сразу засветился в потрясающей Барсе, затмил Роналдиньо и постоянно прогрессировал. Роналду, сам себя сделал, высшие требования к себе, спортивная злость и всегда ищет для себя новый вызов! Мбаппе контрактик подписал и прикурил бамбук и его история скоро затмится и уже тухнет на фоне того же Холланда!
Брулин
Брулин
вчера в 17:58
В следующем году Холанд получит, а черепаха лопнет от зависти
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