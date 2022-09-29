«Он наследник Месси и Роналду». Матюиди — о Мбаппе

Экс-полузащитник ПСЖ верит, что нападающий парижан в будущем сможет выиграть «Золотой мяч».

Мбаппе стал одним из претендентов на «Золотой мяч», у него есть все шансы. Он показал, что является отличным игроком, несмотря на свой юный возраст. На тренировках его игра впечатляла.

В этом году, либо в ближайшем будущем Мбаппе возьмет «Золотой мяч». Он наследник Месси и Роналду.