Барриос вернулся в расположение «Зенита». Он может сыграть с «Ростовом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что его клиент готов сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова».
Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче.
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что его клиент готов сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова».
Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче.
Но они излишни...
За данным турниром следит разве что Петржела...)))
Но они излишни...
За данным турниром следит разве что Петржела...)))