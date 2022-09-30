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Барриос вернулся в расположение «Зенита». Он может сыграть с «Ростовом»

вчера, 21:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что его клиент готов сыграть в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова».

Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:39
Это -"вопль отчаяния".Или звуки джунглей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:03, ред.
Бариос игрок осень классный, но и костолом редкий. Косит не глядя. А симуляция у них у всех в крови.. От малейшего касания дикие вопли и конвульсии
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:44
Это не аргУмент! Если они не подозревают о существовании музеев Санкт-Петербурга,то это совсем не отрицает того,что Ленинград некогда был культурной столицей СССР.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 07:37, ред.
Спасибо за пояснения....
Но они излишни...
За данным турниром следит разве что Петржела...)))
Gahi
Gahi ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:16
При любом желание они не смогли бы сыграть в этом матче. Клаудиньо был дисквалифицирован на матч после удаления в игре 2-го тура Кубка в Самаре против "Крыльев Советов". А Барриос находился в расположении сборной. Так что без них результат команды был на табло. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 07:02
Игра была столь важна...что ни Барриосу ни Клаудиньо даже не сказали что что в календаре есть данный матч...))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:42
Магия денег сделала свое дело.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:21
Хорошая новость для "Зенита" это усиление для команды. Тем более после поражения в Кубке России команде "Спартак".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
Боевые составы не дадут ссылаться на недостаток сил.
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