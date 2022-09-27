В «Зените» сообщили, что Барриос может не сыграть со «Спартаком» в Кубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник может пропустить матч Кубка России против «Спартака».

Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из‑за океана.