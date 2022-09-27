В «Зените» сообщили, что Барриос может не сыграть со «Спартаком» в Кубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос может пропустить матч Кубка России против «Спартака».
Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из‑за океана.
Ну во-первых это не просто кубковый матч, а противостояние двух столиц.
Даже думаю, что это дерби сейчас стоит на первом месте в нашем футболе.
Во-вторых Спартаку наоборот нет смысла играть не основой.
У Зенита второй состав ничем не хуже основы Спартака, а может даже и лучше будет.
Спартак выставляет смешанный состав и влетает с вероятностью 99,9 процентов.
Но у Спартака есть шанс на ничью или даже на победу если они будут играть основой, а Зенит вторым составом.
Так что Зенит может себе позволить ротацию состава, а вот Спартак или основа или... ну как всегда, вам не привыкать.
Ну во-первых это не просто кубковый матч, а противостояние двух столиц.
Даже думаю, что это дерби сейчас стоит на первом месте в нашем футболе.
Во-вторых Спартаку наоборот нет смысла играть не основой.
У Зенита второй состав ничем не хуже основы Спартака, а может даже и лучше будет.
Спартак выставляет смешанный состав и влетает с вероятностью 99,9 процентов.
Но у Спартака есть шанс на ничью или даже на победу если они будут играть основой, а Зенит вторым составом.
Так что Зенит может себе позволить ротацию состава, а вот Спартак или основа или... ну как всегда, вам не привыкать.
1) Во-первых, Спартак уже лидер группы и ниже 3 места не опустится. А выход гарантируется даже с третьей строчки.
2) Во-вторых, кубковый матч в четверг, а уже в воскресенье Спартаку ехать в Нижний играть матч чемпионата.
3) В-третьих, на неделе были игры сборных и нет смысла рисковать основными игроками ради кубкового матча - и так с Зенитом потеряли Литвинова и Мартинса в последней встрече РПЛ.
4) В-четвёртых, ты реально думаешь, что Адамов, Ерохин, Иван, Алип, Круговой, Сутормин и Бакаев лучше основы Спартака? Что ж тогда Семак не выпускает их в матчах чемпионата, раз так уверен)
Доверяю Абаскалю, ему виднее кого выпускать. Предполагаю лишь, что основы не будет. Нет смысла пыжиться ради победы в КР, рискуя ненужными травмами и загнанными лидерами перед встречей к автобусу из Нижнего.
1) Во-первых, Спартак уже лидер группы и ниже 3 места не опустится. А выход гарантируется даже с третьей строчки.
2) Во-вторых, кубковый матч в четверг, а уже в воскресенье Спартаку ехать в Нижний играть матч чемпионата.
3) В-третьих, на неделе были игры сборных и нет смысла рисковать основными игроками ради кубкового матча - и так с Зенитом потеряли Литвинова и Мартинса в последней встрече РПЛ.
4) В-четвёртых, ты реально думаешь, что Адамов, Ерохин, Иван, Алип, Круговой, Сутормин и Бакаев лучше основы Спартака? Что ж тогда Семак не выпускает их в матчах чемпионата, раз так уверен)
Доверяю Абаскалю, ему виднее кого выпускать. Предполагаю лишь, что основы не будет. Нет смысла пыжиться ради победы в КР, рискуя ненужными травмами и загнанными лидерами перед встречей к автобусу из Нижнего.