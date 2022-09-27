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В «Зените» сообщили, что Барриос может не сыграть со «Спартаком» в Кубке

вчера, 12:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:30 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос может пропустить матч Кубка России против «Спартака».

Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из‑за океана.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
С Барриосом...без Барриоса...с Клаудиньо...без Клаудиньо...не столь важно...
Не думаю что у Семака будут проблемы с составом...
Если у соперника потеря условного Промеса или Соболева может и заставит Абаскаля задуматься...то у Богданыча обойма похожеуровневых игроков пошире...

Абаскаль допускает одну и ту же ошибку....
Он гонит своих вперёд...в начале игры...в Суперкубке чуть не забили...в начале сентября вообще зачем то взяли и забили в первом тайме......чем обрекли себя....разбудив вальяжнопрогуливающихся по полю ультра-мега-супер игроков Зенита...
Просто Зенит и Желающий отыграться Зенит - две большие разницы....
makkie
makkie ответ vw5qtf58y2nf (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
Я не думаю, что Абаскаль выпустит основу.

1) Во-первых, Спартак уже лидер группы и ниже 3 места не опустится. А выход гарантируется даже с третьей строчки.

2) Во-вторых, кубковый матч в четверг, а уже в воскресенье Спартаку ехать в Нижний играть матч чемпионата.

3) В-третьих, на неделе были игры сборных и нет смысла рисковать основными игроками ради кубкового матча - и так с Зенитом потеряли Литвинова и Мартинса в последней встрече РПЛ.

4) В-четвёртых, ты реально думаешь, что Адамов, Ерохин, Иван, Алип, Круговой, Сутормин и Бакаев лучше основы Спартака? Что ж тогда Семак не выпускает их в матчах чемпионата, раз так уверен)

Доверяю Абаскалю, ему виднее кого выпускать. Предполагаю лишь, что основы не будет. Нет смысла пыжиться ради победы в КР, рискуя ненужными травмами и загнанными лидерами перед встречей к автобусу из Нижнего.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:08
Опять не поучаствует в позоре....Далее проставляйте тот клуб,которому желаете "всего самого хорошего".
vw5qtf58y2nf
vw5qtf58y2nf ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:04, ред.
А вот тут ты в корне не прав. Смыслов очень много.

Ну во-первых это не просто кубковый матч, а противостояние двух столиц.
Даже думаю, что это дерби сейчас стоит на первом месте в нашем футболе.

Во-вторых Спартаку наоборот нет смысла играть не основой.
У Зенита второй состав ничем не хуже основы Спартака, а может даже и лучше будет.

Спартак выставляет смешанный состав и влетает с вероятностью 99,9 процентов.

Но у Спартака есть шанс на ничью или даже на победу если они будут играть основой, а Зенит вторым составом.

Так что Зенит может себе позволить ротацию состава, а вот Спартак или основа или... ну как всегда, вам не привыкать.
fz643fk964c2
fz643fk964c2 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:49
В противостоянии Спартак - Зенит в основном такими делами Спартак занимается.
Doping87
Doping87
вчера в 13:44, ред.
Там практически все сборники будут начинать с замены. Но и дублёров хватит разнести Спартак в тряпки.
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
И, в случае чего, можно сослаться на его отсутствие.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:36
они и без ненго разберуться
Nottrow
Nottrow
вчера в 12:24
Это не важно, десятую команду России можно обыграть и третьим составом.
makkie
makkie
вчера в 12:17
На Кубок обе команды будут играть смешанными составами.
Смысла выставлять основу нет.
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