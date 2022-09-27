Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

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вчера, 18:45

«Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.

Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.

Это , (оба – Грузия), (Израиль), (Камерун) и (Парагвай).

Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.