Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

«Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.
Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.
Это Лука Гагнидзе, Саба Сазонов (оба – Грузия), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамале (Камерун) и Роберто Фернандес (Парагвай).
Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.
Так что не без вариантов)
Я бы Маричаля подержал на лавке (мало ли, в каком состоянии пацанчики
из сборных приволокутся), а поставил бы Кутю и Осокина..
Интересно, решится серб на такое?)
upd
Чёт я и забыл- у Фернандеса же ещё и дисква, так что Маричаль в Грозном точно понадобится свеженький..
Так что не без вариантов)
Я бы Маричаля подержал на лавке (мало ли, в каком состоянии пацанчики
из сборных приволокутся), а поставил бы Кутю и Осокина..
Интересно, решится серб на такое?)
upd
Чёт я и забыл- у Фернандеса же ещё и дисква, так что Маричаль в Грозном точно понадобится свеженький..