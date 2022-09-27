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Пять легионеров «Динамо» пропустят кубковый матч с «Оренбургом»

вчера, 18:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо17:30 Не начался

«Динамо» сообщило, какие футболисты не сыграют с «Оренбургом» в третьем туре Кубка России.

Матч пропустят пять легионеров, которые до сих пор находятся в своих национальных сборных.

Это Лука Гагнидзе, Саба Сазонов (оба – Грузия), Эли Даса (Израиль), Муми Нгамале (Камерун) и Роберто Фернандес (Парагвай).

Под вопросом участие во встрече полузащитника Арсена Захаряна – у него была травма колена.

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Все комментарии
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:01
С Динамо-2 щас опасно связываться, чего-то с ними случимшись..
Семь банок в двух матчах словить, да ещё было бы от кого..
Пусть лучше погуляют))
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:50
Можно вообще в центр поставить Парша, есть кто из честолюбивых дублеров направо?
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Еще есть Цесь:)
Но не думаю.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
А Денька Осокин?)
Так что не без вариантов)

Я бы Маричаля подержал на лавке (мало ли, в каком состоянии пацанчики
из сборных приволокутся), а поставил бы Кутю и Осокина..

Интересно, решится серб на такое?)

upd
Чёт я и забыл- у Фернандеса же ещё и дисква, так что Маричаль в Грозном точно понадобится свеженький..
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:47
встречаем 100500-ое сочетание центральных защитников в "Динамо" - Кутицкий-Маричаль. И 442 схему. И две замены всего нормальные.
Ставку тотал больше 2,5 просто железобетонная.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:40
Будет так.
ДСА
ДСА
вчера в 19:45
Кубок Динамо не нужен.
Capral
Capral
вчера в 19:38, ред.
Я когда читаю такие новости, всегда задаю себе вопрос: а что было бы с физруком, имей он такие проблемы??? Он, с качественным, стабильным и крепким составом п.......л всё что возможно, а Йоканович, каждый раз получая новые проблемы, должен ломать голову и думать, как выйти из тяжелейшей ситуации. Представляю, что завтра устроят "Стервятники шварца" в случае неудачи ДИНАМО.... Я, с самого начала предлагал пожертвовать кубком, ввиду того, что команда физически просто не потянет игры на два фронта. Посмотрим, что из всего этого получится.
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