Коваленко рассказал об отказе от вызова в сборную Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, почему решил выступать за сборную России, а не Армении.
Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.
Чем больше он молчит, тем больше будет появляться слухов.
Александр Коваленко тоже имеет армянские корни по матери, а по отцу наполовину армянин на половину украинец, но он со своим выбором определился и открыто говорит об этом. Россия для него Родина, за неё и хочет выступать.
Да выбор ещё есть и если он окажется не нужен нашей сборной, то будет возможность заиграть за другую сборную, но на данный момент выбор сделан.
Чем больше он молчит, тем больше будет появляться слухов.
Александр Коваленко тоже имеет армянские корни по матери, а по отцу наполовину армянин на половину украинец, но он со своим выбором определился и открыто говорит об этом. Россия для него Родина, за неё и хочет выступать.
Да выбор ещё есть и если он окажется не нужен нашей сборной, то будет возможность заиграть за другую сборную, но на данный момент выбор сделан.