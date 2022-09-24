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Коваленко рассказал об отказе от вызова в сборную Армении

сегодня, 15:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, почему решил выступать за сборную России, а не Армении.

Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 17:09
Выбор его , и правильно .
adekvat
adekvat
сегодня в 16:57
Молодец, да и фамилия больше к сборной России подходит.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:54
Ну какой он армянин?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:06
Фамилию надо было поменять на Ковалян , тогда бы УЕФА вмешалось .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:51
Бывает и такое.Не всем же быть "рыбой" из популярной поговорки.Как мне сказали евреи из Ташкента,40 лет прожившие в Вене (на мой пассаж о их второй Родине) :"Нет,Родина там,где родился,остальное-место жительства".
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:40
Это ещё кто?
monah-10
monah-10
сегодня в 15:19
Молодец. А я наверное временно всех покину, у меня повестка, живы будем не помрем.
wvr567mtk4xp
wvr567mtk4xp
сегодня в 15:13, ред.
А где заявление от Захаряна?
Чем больше он молчит, тем больше будет появляться слухов.
Александр Коваленко тоже имеет армянские корни по матери, а по отцу наполовину армянин на половину украинец, но он со своим выбором определился и открыто говорит об этом. Россия для него Родина, за неё и хочет выступать.
Да выбор ещё есть и если он окажется не нужен нашей сборной, то будет возможность заиграть за другую сборную, но на данный момент выбор сделан.
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