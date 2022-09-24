Коваленко рассказал об отказе от вызова в сборную Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, почему решил выступать за сборную России, а не Армении.

Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.