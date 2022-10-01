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«Оренбург» крупно обыграл «Сочи»

вчера, 16:02
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург4 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Оренбург» крупно обыграл «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ (4:1).

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте — отличился Тимур Аюпов. Удвоил преимущество хозяев Сесар Флорентин на 21-й. На 44-й Владимир Сычевой реализовал пенальти, а на 53-й Джимми Марин также отличился подобным образом. Гости ответили мячом Тимофея Шипунова на 69-й минуте.

Южане играли в меньшинстве с 43-й минуты — прямую красную карточку получил Мусса Сиссако.

После матча «Оренбург» занимает 8-е место (15 очков), «Сочи» идет на 6-й позиции (17 пунктов).

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:23
Пошел Сочи,по рукам!!!
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:57
Игроки уже не те, которые были при Федотове.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:46, ред.
Филиальное дерби)
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:16
Оренбург молодцы
Похоже их можно вычеркнуть из списка претендентов на вылет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:00
Газпррм платит !
Ветер23
Ветер23
вчера в 16:58
Точилин это физрук
Ветер23
Ветер23
вчера в 16:58
Оренбург с Победой! Молодцы!
ДСА
ДСА
вчера в 16:49
Сочи уже не то.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:24
Пуховые платки оказались намного сильнее курортниц,хотя обе команды с одного .ведомства
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:16
Очень как то легко Хозяева одолели одного из претендентов на медали. Оренбург доказал , что рано его хоронить, спады бывают у всех и главное постараться быстрее его преодолеть. Очень похоже , что Оренбургу это удалось. А вот Сочи пока колбасит изрядно. Похоже , руководство не на того тренера ставку сделало. Ждем очередной отставки.
Оренбург с заслуженной победой!!!
gg5yxjbcfkth
gg5yxjbcfkth
вчера в 16:15
Это просто жесть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:14
Вот это разврат...
ABir
ABir
вчера в 16:11
Сочи уже не тот, а оренбуржцев с заслуженной победой
Брулин
Брулин
вчера в 16:07
Оренбург не просто с заслуженной, но и с красивой победой!!!
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