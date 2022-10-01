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вчера, 16:02

«Оренбург» крупно обыграл «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ (4:1).

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте — отличился Тимур Аюпов. Удвоил преимущество хозяев Сесар Флорентин на 21-й. На 44-й Владимир Сычевой реализовал пенальти, а на 53-й Джимми Марин также отличился подобным образом. Гости ответили мячом Тимофея Шипунова на 69-й минуте.

Южане играли в меньшинстве с 43-й минуты — прямую красную карточку получил Мусса Сиссако.

После матча «Оренбург» занимает 8-е место (15 очков), «Сочи» идет на 6-й позиции (17 пунктов).