Ловрен и Сперцян в компании Левандовского и Жиру. Итоги Fantasy за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.
После неудачи в августе ФК Галатасарай возвращается на вершину рейтинга. Команда добилась солидного преимущества почти в 40 очков над ближайшим преследователем — BPD. А 3-е место на сей раз разделили сразу два участника — равное количество баллов набрали внучата- и ФК Уэска.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|484
|2
|BPD
|447
|3
|внучата-
|434
|4
|ФК Уэска
|434
|5
|Варяг
|432
|6
|Зенит Москва
|415
|7
|Чемпион
|407
|8
|11 регион
|403
|9
|KWW 9
|398
|10
|Ulad 9
|392
|11
|Jana 9
|387
|12
|Август 2022
|375
|13
|Пуффендуйцы
|368
|14
|В — 12
|365
|15
|Boston FC
|361
|16
|FC KAUNAS
|357
|17
|Команда GeorgVIII
|355
|18
|DetectivesOfThePast
|352
|19
|Нищеброды из Мадрида
|347
|20
|Rosol
|337
|21
|Cucaraha
|336
|22
|11 Легион
|334
|23
|Maryia 9
|333
|24
|ФК Иолотанец
|329
|25
|Alean 1
|319
|26
|SlavaReaL
|319
|27
|Оборванцы из Мадрида
|299
|28
|Alean 2
|280
|29
|МЕРВ
|278
|30
|Alean 3
|277
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце место в числе лучших нашлось для защитника «Зенита» Деяна Ловрена и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Пару форвардов составили звездные Оливье Жиру из «Милана» и Роберт Левандовски из «Барселоны».