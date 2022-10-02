Ловрен и Сперцян в компании Левандовского и Жиру. Итоги Fantasy за сентябрь

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вчера, 11:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

После неудачи в августе ФК Галатасарай возвращается на вершину рейтинга. Команда добилась солидного преимущества почти в 40 очков над ближайшим преследователем — BPD. А 3-е место на сей раз разделили сразу два участника — равное количество баллов набрали внучата- и ФК Уэска.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце место в числе лучших нашлось для защитника «Зенита» и хавбека «Краснодара» . Пару форвардов составили звездные из «Милана» и из «Барселоны».