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Ловрен и Сперцян в компании Левандовского и Жиру. Итоги Fantasy за сентябрь

вчера, 11:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

После неудачи в августе ФК Галатасарай возвращается на вершину рейтинга. Команда добилась солидного преимущества почти в 40 очков над ближайшим преследователем — BPD. А 3-е место на сей раз разделили сразу два участника — равное количество баллов набрали внучата- и ФК Уэска.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 484
2 BPD 447
3 внучата- 434
4 ФК Уэска 434
5 Варяг 432
6 Зенит Москва 415
7 Чемпион 407
8 11 регион 403
9 KWW 9 398
10 Ulad 9 392
11 Jana 9 387
12 Август 2022 375
13 Пуффендуйцы 368
14 В — 12 365
15 Boston FC 361
16 FC KAUNAS 357
17 Команда GeorgVIII 355
18 DetectivesOfThePast 352
19 Нищеброды из Мадрида 347
20 Rosol 337
21 Cucaraha 336
22 11 Легион 334
23 Maryia 9 333
24 ФК Иолотанец 329
25 Alean 1 319
26 SlavaReaL 319
27 Оборванцы из Мадрида 299
28 Alean 2 280
29 МЕРВ 278
30 Alean 3 277

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце место в числе лучших нашлось для защитника «Зенита» Деяна Ловрена и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Пару форвардов составили звездные Оливье Жиру из «Милана» и Роберт Левандовски из «Барселоны».

Символическая сборная августа 2022

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:09
В реале фантастика!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:07
Здесь свои герои.
Гость
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