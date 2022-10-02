Реванш «Ливерпуля» в дуэли с «Реалом». Итоги конкурса прогнозов

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вчера, 11:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В минувшем месяце борьба за титул развернулась между поклонником «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian и болельщиком «Реала» Carl Lewis. И тут, в отличие от последнего финала Лиги чемпионов, удача оказалась на стороне «красных». Gor Ter-Aristacessian опередил преследователя примерно на 2500 очков и стал лучшим в сентябре. Также в призерах оказались 3 поклонника ЦСКА и по 2 болельщика «Зенита» и «Спартака».

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Прогнозировавшаяся нами смена лидера случилась в общем рейтинге возврата инвестиций за год. Лидировавший в течение последних месяцев Сигизмунд Кац после неудачного сентября откатился сразу на 4-е место. Лидером же стал Sigurd Ring.