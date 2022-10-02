Реванш «Ливерпуля» в дуэли с «Реалом». Итоги конкурса прогнозов

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
В минувшем месяце борьба за титул развернулась между поклонником «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian и болельщиком «Реала» Carl Lewis. И тут, в отличие от последнего финала Лиги чемпионов, удача оказалась на стороне «красных». Gor Ter-Aristacessian опередил преследователя примерно на 2500 очков и стал лучшим в сентябре. Также в призерах оказались 3 поклонника ЦСКА и по 2 болельщика «Зенита» и «Спартака».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Gor Ter-Aristacessian Группа Блохина О.
|19680
|2.
|Carl Lewis Группа Черенкова Ф.
|17200
|3.
|A.S.A Группа Гаврилова Ю.
|9915
|4.
|ДАША Д Лучшее 2-е место
|6410
|5.
|Cat01 Группа Воронина В.
|3075
|6.
|Andrei Galash Группа Федотова Г.
|2871
|7.
|Nottrow Группа Боброва В.
|2556
|8.
|shlomo Группа Иванова В.
|1456
|9.
|Дмитрий Климович 3 Группа Шестернева А.
|147
|10.
|Алсидес Гиджиев Группа Стрельцова Э.
|125
|11*.
|ПЕТЛЯ Группа Дасаева Р.
|0
|12*.
|YGGDRASILL911 Группа Нетто И.
|0
|13*.
|ДСА Лучшее 2-е место
|0
|14*.
|КЭТиК Лучшее 2-е место
|0
|15*.
|holms918 Группа Бескова К.
|0
|16*.
|truffagldino Группа Симоняна Н.
|0
|17*.
|ЦСКА ПЕРВЫЙ Группа Численко И.
|0
|18*.
|VeniaminS Группа Понедельника В.
|0
|19*.
|панкрат Группа Протасова О.
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Прогнозировавшаяся нами смена лидера случилась в общем рейтинге возврата инвестиций за год. Лидировавший в течение последних месяцев Сигизмунд Кац после неудачного сентября откатился сразу на 4-е место. Лидером же стал Sigurd Ring.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Sigurd Ring
|44
|2.
|КЭТиК
|34
|3.
|holms918
|28
|4.
|Сигизмунд Кац
|27
|5.
|Sosna69
|19
|6.
|_krot_
|15
|7.
|sv_1969
|15
|8.
|Байкал-38
|15
|9.
|Октябрь 1917
|14
|10.
|Звезда по имени Солнце
|13
И всем здоровья.
И всем здоровья.
Всем удачи в новом месяце, и не забывайте, это всего лишь игра, так что играйте в свое удовольствие!
Всем удачи в новом месяце, и не забывайте, это всего лишь игра, так что играйте в свое удовольствие!