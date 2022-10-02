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Реванш «Ливерпуля» в дуэли с «Реалом». Итоги конкурса прогнозов

вчера, 11:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В минувшем месяце борьба за титул развернулась между поклонником «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian и болельщиком «Реала» Carl Lewis. И тут, в отличие от последнего финала Лиги чемпионов, удача оказалась на стороне «красных». Gor Ter-Aristacessian опередил преследователя примерно на 2500 очков и стал лучшим в сентябре. Также в призерах оказались 3 поклонника ЦСКА и по 2 болельщика «Зенита» и «Спартака».

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian Группа Блохина О. 19680
2. Реал Carl Lewis Группа Черенкова Ф. 17200
3. Арсенал A.S.A Группа Гаврилова Ю. 9915
4. Барселона ДАША Д Лучшее 2-е место 6410
5. Cat01 Группа Воронина В. 3075
6. Зенит Andrei Galash Группа Федотова Г. 2871
7. Зенит Nottrow Группа Боброва В. 2556
8. Оренбург shlomo Группа Иванова В. 1456
9. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Шестернева А. 147
10. Спартак Алсидес Гиджиев Группа Стрельцова Э. 125
11*. ПЕТЛЯ Группа Дасаева Р. 0
12*. Ноттингем Форест YGGDRASILL911 Группа Нетто И. 0
13*. Спартак ДСА Лучшее 2-е место 0
14*. Милан КЭТиК Лучшее 2-е место 0
15*. Ростов holms918 Группа Бескова К. 0
16*. Аталанта truffagldino Группа Симоняна Н. 0
17*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ Группа Численко И. 0
18*. ЦСКА VeniaminS Группа Понедельника В. 0
19*. панкрат Группа Протасова О. 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Прогнозировавшаяся нами смена лидера случилась в общем рейтинге возврата инвестиций за год. Лидировавший в течение последних месяцев Сигизмунд Кац после неудачного сентября откатился сразу на 4-е место. Лидером же стал Sigurd Ring.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. Брондбю Sigurd Ring 44
2. Милан КЭТиК 34
3. Ростов holms918 28
4. Сигизмунд Кац 27
5. Sosna69 19
6. _krot_ 15
7. sv_1969 15
8. Локомотив Байкал-38 15
9. Октябрь 1917 14
10. Локомотив Звезда по имени Солнце 13

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:35
A.S.A, большое спасибо, всегда внимательный человек! Рад за тебя.

И всем здоровья.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:02
Гор, принимай поздравления! 👍
Всем удачи в новом месяце, и не забывайте, это всего лишь игра, так что играйте в свое удовольствие!
drug01
drug01
вчера в 11:35
Всем спасибо за участие!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:33
За Реал.
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