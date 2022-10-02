Живоглядов: «Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать»

Защитник «Локомотива» подвел итоги матча против «Урала» в РПЛ (2:4).

Тяжело что-то говорить. Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка – будем разбираться, тренер скажет, что и как. Мне не особо было видно момент с удалением Ненахова, а повтор я ещё не смотрел. Но в любом случае мы должны играть, а не разваливаться. Даже вдесятером.

Я вышел только при 0:4. На самом деле очень тяжело смотреть, как твоя команда проигрывает, а ты ничего не можешь сделать. Это давит.