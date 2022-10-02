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Живоглядов: «Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать»

вчера, 11:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов подвел итоги матча против «Урала» в РПЛ (2:4).

Тяжело что-то говорить. Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка – будем разбираться, тренер скажет, что и как. Мне не особо было видно момент с удалением Ненахова, а повтор я ещё не смотрел. Но в любом случае мы должны играть, а не разваливаться. Даже вдесятером.

Я вышел только при 0:4. На самом деле очень тяжело смотреть, как твоя команда проигрывает, а ты ничего не можешь сделать. Это давит.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:26
похоже, худший сезон будет у Локо
старина
старина
вчера в 11:37
Урал победил абсолютно заслуженно
Loko57
Loko57
вчера в 11:27
Это просто Позорище!!!
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:26
Какую глупость говорит при разгроме команды, только Шмурнов говорил, что спартак играл лучше, проиграв 7-1.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:22
Все многочисленные оправдания игроков и других специалистов Локо ,не к чему не приведут! Клубу нужны радикальные перемены! Видно, что они назрели!
Гость
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