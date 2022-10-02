Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Инфантино: «Это чёрный день в истории футбола»

вчера, 15:38

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.

Мир футбола шокирован из-за трагических событий, которые произошли в Индонезии после поединка между командами «Арема» и «Персебая» на стадионе «Канджурухан». Это черный день в истории футбола. Эта трагедия непостижима.

Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизни в результате этой трагедии. В это непростое время мысли и молитвы ФИФА и всего мирового сообщества сейчас с жертвами, пострадавшими, а также со всем народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и футбольной лигой Индонезии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Николич разочарован последними результатами «Локомотива»
Сегодня, 17:53
Рианчо: «Время показало, что возвращение Промеса было верным решением»
Сегодня, 16:48
Турецкий журналист: «Мы задаёмся вопросом, почему Дзюба не играет»
Сегодня, 16:33
Каррера: «Для меня Промес – один из лучших игроков РПЛ»
Сегодня, 14:20
Скаут «Венеции»: «Черышев может стать лучшим игроком Серии Б»
Сегодня, 13:22
Холанд: «Манчестер – синий!»
Сегодня, 13:03 Фото
Сортировать
Все комментарии
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 18:59
Присутствие болельщиков на поле вполне закономерно, да и довольно часто они выбегают на поле. Просто интересно, если бы полиция не стала вмешиваться и применять газ и прочее, что спровоцировало давку? Скорее всего люди разошлись бы через 10-15 минут, как и в большинстве подобных случаях.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 18:50
Трагедия страшная. Считаю, что это вина работников стадиона и полиции. Хотя какая уже тут разница... В мировых СМИ просто рассказывают о трагедии. Это ж в Индонезии. Если бы, на дай Всевышний, это произошло бы где-нибудь в России, то можно только представить себе, сколько бы полилось всего, кроме простых человеческих соболезнований...
pomor45
pomor45
вчера в 17:35
Какая же это огромная мировая свалка страстей и агрессии во главе с главными вдохновителями из ФИФА?
Брулин
Брулин
вчера в 16:24
Счас всякие Терюшковы завопят - а мы говорили, фануйди очень нужен.
752sscxsfe38
752sscxsfe38
вчера в 16:07
Это просто жесть
Loko57
Loko57
вчера в 15:57
Это беспредел за который никто не понесет ответственность. А подобные заявления, это просто профессиональная обязанность!
Asper
Asper ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Почему не получается отредактировать - мне понятно, и не должно получаться.
Проблема в том, что команда создана сегодня из игроков, чьи матчи начинаются более чем через час и слетает капитанство и вице-капитанство при её сохранении.

(или так тоже и должно быть? Вроде когда я в прошлый раз играл - не было такой накладки с капитанами)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Asper (раскрыть)
вчера в 15:44
Вы пытались это сделать после 12:30? Тогда согласно правилу это было невозможно сделать технически (редакция состава) - "Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча."
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:40
Присоединяюсь. Мои соболезнования.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:40
Соболезнование всем пострадавшим!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 