Инфантино: «Это чёрный день в истории футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.

Мир футбола шокирован из-за трагических событий, которые произошли в Индонезии после поединка между командами «Арема» и «Персебая» на стадионе «Канджурухан». Это черный день в истории футбола. Эта трагедия непостижима.