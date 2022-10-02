Инфантино: «Это чёрный день в истории футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.
Мир футбола шокирован из-за трагических событий, которые произошли в Индонезии после поединка между командами «Арема» и «Персебая» на стадионе «Канджурухан». Это черный день в истории футбола. Эта трагедия непостижима.
Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизни в результате этой трагедии. В это непростое время мысли и молитвы ФИФА и всего мирового сообщества сейчас с жертвами, пострадавшими, а также со всем народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и футбольной лигой Индонезии.