Гальтье: «Испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках»

Главный тренер ПСЖ уверен, что нападающий может вернуть себе статус лучшего в мире футболиста.

Каждое утро я испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках. На данный момент ему все нравится, в психологическом плане все отлично.

Это настоящий игрок-альтруист, который ведет игру, но он еще и сам много забивает. Он всегда стремится забить. Может ли он снова стать лучшим в мире? Да, если до лета будет оставаться в такой хорошей форме. Он готов.

Месси счастлив. А когда он счастлив, то выступает великолепно.