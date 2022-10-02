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Гальтье: «Испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках»

вчера, 13:33

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье уверен, что нападающий Лионель Месси может вернуть себе статус лучшего в мире футболиста.

Каждое утро я испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках. На данный момент ему все нравится, в психологическом плане все отлично.

Это настоящий игрок-альтруист, который ведет игру, но он еще и сам много забивает. Он всегда стремится забить. Может ли он снова стать лучшим в мире? Да, если до лета будет оставаться в такой хорошей форме. Он готов.

Месси счастлив. А когда он счастлив, то выступает великолепно.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:25
Его главный реккорд по липовым ЗМ никто никогда не побьет
амурец
амурец
вчера в 15:22
И в ПСЖ теперь надо облизывать ннкчемность
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:53
Галтье бы лучше делом на тренировке занимался, а не созерцанием формы великого аргентинца! Команда нифига не показывает ни в тактике, ни в наработанных комбинациях; в раздевалке... так и вообще брожение умов и интересов.
Деятель, блин!
112910415
112910415
вчера в 14:09
он вернулся, и это прекрасно !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:07
Настоящий восторг он показывает в игре, а не на тренировках... В отличии от Гешы...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:06
Месси просто заставил его это сказать
gczvpedu524z
gczvpedu524z
вчера в 13:52
Это пример для многих
Брулин
Брулин
вчера в 13:51
Лёня идёт за очередными рекордами. Если травмы не помешают,30 голов за сезон наколотит.
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Что значит "может снова стать лучшим в мире"? Он что, переставал им быть когда-то? Может снова стать лучший как будто есть лучше. И все это из-за прошлого сезона, в котором он перешёл в другой клуб, хотя все время играл за Барсу, другая лига, новый клуб, как по мне неудачный тренер для ПСЖ, всё это сказалось...

Вчера был момент, когда он перед штрафной принял мяч и моментально одним пасом обрезал всех защитников и вывел Мендеша практически один на один.
Мало кто в мире этого делать умеет, тем более на регулярной основе.

НО..... Альтруист – это человек, склонный бескорыстно помогать другим людям и получающий от этого моральное удовлетворение.... При всем моем уважении к Лео, это определение как то слабо подходит человеку гонорар которого 30 млн в год.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 13:40
Месси хорош в этом сезоне.
Скорее всего футбол Гальтье помог ему вернуться, так как Почеттино больше играл через Мбаппе и в основном через фланги, акцентируя игру на вингеров.
Сейчас появилось больше многообразия в игре парижан.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:40
Месси конечно великий футболист, но что бы стать снова лучшим в мире - это вряд ли!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Это же нормально.
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