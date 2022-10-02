Гальтье: «Испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье уверен, что нападающий Лионель Месси может вернуть себе статус лучшего в мире футболиста.
Каждое утро я испытываю настоящий восторг, когда вижу Месси на тренировках. На данный момент ему все нравится, в психологическом плане все отлично.
Это настоящий игрок-альтруист, который ведет игру, но он еще и сам много забивает. Он всегда стремится забить. Может ли он снова стать лучшим в мире? Да, если до лета будет оставаться в такой хорошей форме. Он готов.
Месси счастлив. А когда он счастлив, то выступает великолепно.
Вчера был момент, когда он перед штрафной принял мяч и моментально одним пасом обрезал всех защитников и вывел Мендеша практически один на один.
Мало кто в мире этого делать умеет, тем более на регулярной основе.
НО..... Альтруист – это человек, склонный бескорыстно помогать другим людям и получающий от этого моральное удовлетворение.... При всем моем уважении к Лео, это определение как то слабо подходит человеку гонорар которого 30 млн в год.
Вчера был момент, когда он перед штрафной принял мяч и моментально одним пасом обрезал всех защитников и вывел Мендеша практически один на один.
Мало кто в мире этого делать умеет, тем более на регулярной основе.
НО..... Альтруист – это человек, склонный бескорыстно помогать другим людям и получающий от этого моральное удовлетворение.... При всем моем уважении к Лео, это определение как то слабо подходит человеку гонорар которого 30 млн в год.