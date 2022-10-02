Хави: «Левандовски вселяет уверенность. Это настоящий бомбардир»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался о нападающем . Гол поляка помог «сине-гранатовым» одержать победу над «Мальоркой» в Ла Лиге (1:0).

Левандовски вновь принес результат. Помимо прочего, он помогал в обороне. «Барса» не показала образцовый футбол, но провела неплохую игру, и это принесло нам победу. На этом стадионе очки даются очень непросто.

Левандовски вселяет уверенность. Это настоящий бомбардир, топ-футболист, лучший в мире, возможно. Он не только забивает, но и работает на команду, участвует в прессинге и помогает партнерам.