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Хави: «Левандовски вселяет уверенность. Это настоящий бомбардир»

вчера, 14:16
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о нападающем Роберте Левандовском. Гол поляка помог «сине-гранатовым» одержать победу над «Мальоркой» в Ла Лиге (1:0).

Левандовски вновь принес результат. Помимо прочего, он помогал в обороне. «Барса» не показала образцовый футбол, но провела неплохую игру, и это принесло нам победу. На этом стадионе очки даются очень непросто.

Левандовски вселяет уверенность. Это настоящий бомбардир, топ-футболист, лучший в мире, возможно. Он не только забивает, но и работает на команду, участвует в прессинге и помогает партнерам.

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Все комментарии
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 15:38
Я был скептически настроен на трансфер Леви9. Искренне признаю, что напрасно... Теперь хочу, чтобы ему дали повязку капитана!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 08:30
Хави знает что на свете есть ещё Холанд, Бензема и Мбапе?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:22
На него вся надежда.
Гость
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