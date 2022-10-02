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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг выступил со словами поддержки в адрес Роналду

вчера, 13:55

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «дьяволов» Криштиану Роналду. Ранее в португальской прессе появилось мнение, согласно которому игрока не следует вносить в заявку национальной команды на чемпионат мира в связи с его неубедительной статистикой в Лиге Наций.

Роналду является тем, кто способен справиться с подобным давлением, ибо всю свою карьеру он с этим сталкивается. За ним наблюдает весь мир. Все ждут от Криштиану очень многого.

Уверен, Криштиану вернется на свой уровень, ведь он всю карьеру забивал. В этом году он продолжит делать это. Уверен, после этого подобная критика исчезнет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:36
Ну было бы удивительно, если бы Тен Хаг открыто раскритиковал Роналду и посоветовал тренеру Португалии не вызывать его в сборную. Всё стандартно, тренер высказался в поддержку игрока, дав ему понять, что ещё в него верит и что тот способен обрести свою былую форму, мотивируя ещё больше Роналду.
dok66
dok66
вчера в 15:34
До Чемпа осталось немного . Рону пора очнуться .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:21
Такая корова нужна самому !
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:11
Аферисты? Один всего лишь 5 раз подряд выигрывал Серию А, 4 раза подряд Кубок Италии, дважды выводил в финал ЛЧ, второй выиграл ЛЕ, третий до финале ЛЕ доходил и серебро АПЛ брал.

Тебе проще обвинить 5-х тренеров, чем признать одного виновного. тен Хаг это понял, посадил на лавку и победы пришли
112910415
112910415
вчера в 15:11
куда деваться тренеру ?
надо что-то позитивное говорить ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник - временщики и футбольные аферисты, представляющие футбол, как лотерею, а не систему. Поэтому что с Роном, что без него - нифига они путного не умеют. Анчелотти, САФ, Зидан, Моуриньо..., эти да, спецы.

Такой Ливерпуль и Лестер на сегодня даже Зенит (при удачном стечении обстоятельств) вынесет. Сёдня поглядим, кому "похоронный марш Шопена" исполнят...
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:49
Ну да. А Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник, которые делали ставку на балласта, как будто остались на своих местах?

МЮ без балласта уже вынес Арсенал, Лестер, Ливерпуль. В прошлом сезоне с балластом проиграли с разгромом. Какое еще нужно доказательство?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:30
Давай Рон, ждёмс!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:29
Если ТХ, по твоим словам, реально будет делать ставку на Рашфорда и Марсика, то голландец скоро будет искать новую работу.
Elliada
Elliada
вчера в 14:19
Понятно, что тренер плохого не скажет про своего игрока. Но поступки тен Хага выдают истинное мнение про Роналду. Он посадил балласта на лавку. Купил нападающего Антони. Больше доверяет Рэшфорду и Марсьялю. Очевидно, что тен Хагу он не нужен.

Португальцев можно понять. Нынешний состав очень сильный, они заслуживают биться за трофеи, а не просто играть за выход из группы. Но балласт подводит. Он негативно влияет на команды - Ювентус, МЮ, сборную. Пока он празднует в инстаграме, партнеры добывают победы. По хорошему, он сам должен уйти, сделать так, как лучше сборной, а не ему. Но он так никогда не поступит.
ABir
ABir
вчера в 14:13
Представляю, как же все уже достали КР свей критикой и ожиданиями
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:10
Правильные слова как тренера .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
Дайвера успокаивают как девочку...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:03
Эрик, ты заложник гелевого, как и Сантуш...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:03
Это просто слова
Брулин
Брулин
вчера в 14:01
Тен Хаг о призывах не брать Роналду на ЧМ-2022: «Если кто и может справиться с таким, то это он. Криштиану вернется и будет забивать – и все замолчат»
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