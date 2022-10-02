Тен Хаг выступил со словами поддержки в адрес Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем «дьяволов» Криштиану Роналду. Ранее в португальской прессе появилось мнение, согласно которому игрока не следует вносить в заявку национальной команды на чемпионат мира в связи с его неубедительной статистикой в Лиге Наций.
Роналду является тем, кто способен справиться с подобным давлением, ибо всю свою карьеру он с этим сталкивается. За ним наблюдает весь мир. Все ждут от Криштиану очень многого.
Уверен, Криштиану вернется на свой уровень, ведь он всю карьеру забивал. В этом году он продолжит делать это. Уверен, после этого подобная критика исчезнет.
Португальцев можно понять. Нынешний состав очень сильный, они заслуживают биться за трофеи, а не просто играть за выход из группы. Но балласт подводит. Он негативно влияет на команды - Ювентус, МЮ, сборную. Пока он празднует в инстаграме, партнеры добывают победы. По хорошему, он сам должен уйти, сделать так, как лучше сборной, а не ему. Но он так никогда не поступит.
Португальцев можно понять. Нынешний состав очень сильный, они заслуживают биться за трофеи, а не просто играть за выход из группы. Но балласт подводит. Он негативно влияет на команды - Ювентус, МЮ, сборную. Пока он празднует в инстаграме, партнеры добывают победы. По хорошему, он сам должен уйти, сделать так, как лучше сборной, а не ему. Но он так никогда не поступит.
МЮ без балласта уже вынес Арсенал, Лестер, Ливерпуль. В прошлом сезоне с балластом проиграли с разгромом. Какое еще нужно доказательство?
МЮ без балласта уже вынес Арсенал, Лестер, Ливерпуль. В прошлом сезоне с балластом проиграли с разгромом. Какое еще нужно доказательство?
Такой Ливерпуль и Лестер на сегодня даже Зенит (при удачном стечении обстоятельств) вынесет. Сёдня поглядим, кому "похоронный марш Шопена" исполнят...
Такой Ливерпуль и Лестер на сегодня даже Зенит (при удачном стечении обстоятельств) вынесет. Сёдня поглядим, кому "похоронный марш Шопена" исполнят...