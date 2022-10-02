Тен Хаг выступил со словами поддержки в адрес Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о нападающем «дьяволов» . Ранее в португальской прессе появилось мнение, согласно которому игрока не следует вносить в заявку национальной команды на чемпионат мира в связи с его неубедительной статистикой в Лиге Наций.

Роналду является тем, кто способен справиться с подобным давлением, ибо всю свою карьеру он с этим сталкивается. За ним наблюдает весь мир. Все ждут от Криштиану очень многого.

Уверен, Криштиану вернется на свой уровень, ведь он всю карьеру забивал. В этом году он продолжит делать это. Уверен, после этого подобная критика исчезнет.