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Тчуамени: «Я хотел перейти в „Реал“»

вчера, 14:56

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился подробностями перехода в мадридский клуб.

Меня хотели подписать несколько клубов, но, узнав об интересен «Реала», я уже ни о чем не думал. Я попросил агента сделать все, чтобы этот переход состоялся. ПСЖ? У меня не было сомнений. Это мощный клуб, но я уже определился со своим будущим. Я хотел перейти в «Реал».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:04
ПСЖ это большие деньги и полная доминация во Франции!
Реал это тоже не малые деньги, но при этом возможные победы не только внутри Испании, но и в ЕК! Неуверен, что Орельян был бы основным опорником при Каземиро, но бразилец решил сменить обстановку, а молодой француз заиграл в Реале так, будто уже не один год играет с этими партнерами! Надеюсь добьется больших побед в Мадридском Реале!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:28
Денег он просто больше хочет.
r7xu7wtfu8tj
r7xu7wtfu8tj
вчера в 16:17
Это просто слова
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:23
Хорошо когда получается то что хочешь
амурец
амурец
вчера в 15:21
Пацан понял что это супер играть за лучший клуб мира
Asper
Asper
вчера в 15:02, ред.
Создаю команду.
Назначаю капитана и вице-капитана.
Сохраняю.
К и ВК слетают - у меня их нет.
(удалил команду, создал заново - то же самое)
Отредактировать не получается - игры уже идут, не даёт.
Что делать?

(если есть возможность - сделайте капитаном Холанда и вице КДБ)
shlomo
shlomo
вчера в 14:57
Наверное это твой лучший выбор... удачи в Реале!
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