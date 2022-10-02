Тчуамени: «Я хотел перейти в „Реал“»

Полузащитник «Реала» поделился подробностями перехода в мадридский клуб.

Меня хотели подписать несколько клубов, но, узнав об интересен «Реала», я уже ни о чем не думал. Я попросил агента сделать все, чтобы этот переход состоялся. ПСЖ ? У меня не было сомнений. Это мощный клуб, но я уже определился со своим будущим. Я хотел перейти в «Реал».