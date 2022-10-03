Вошли в историю. Самые результативные дерби Манчестера

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вчера, 09:47

Хет-трики Холанда и Фодена – тоже в истории.

Одним из самых ярких матчей минувшего уикенда стала игра между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. И тут не нужно быть особенно догадливым, чтобы понимать, что она вошла в число самых результативных манчестерских дерби в истории Премьер-Лиги. Но какое место в этом своеобразном рейтинге эта игра заняла? Интересный вопрос, заставляющий окунуться в историю АПЛ , где мы найдем самые богатые на голы матчи между МЮ и «Сити».

5. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 5:0 (ноябрь 1994 года)

До тех пор, пока Холанд и Фоден не забили по три мяча в последнем дерби, единственным футболистом, который оформил хет-трик в этом противостоянии, был Андрей Канчельскис. После той игры на «Олд Траффорд» Канчельскис забрал счастливый мяч к себе домой. Еще по голу в той памятной встрече забили Эрик Кантона и Марк Хьюз.

5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (апрель 1996 года)

Да, сразу стоит оговориться, что пятых мест будет несколько, потому что пять забитых мячей – это не такая уж большая редкость. Это, кстати, уже наталкивает на мысль о том, что в дерби Манчестера по-настоящему крупных разгромов и нестандартных счетов было не так много. Но разберемся с этим по мере раскрытия истории. А пока – к матчу сезона-1995/96, в конце которого на пути к чемпионству дружина Алекса Фергюсона взяла верх в дерби.

В той игре несостоявшийся президент «Юнайтед» Кантона забил с пенальти, еще один гол МЮ на счету Энди Коула. Но голы Михаила Кавелашвили и Уве Реслера сделали счет равным. Победу «Юнайтед» принес Райан Гиггз, а заодно помог оформить чемпионство. «Сити» же отправился в дивизион пониже – только из-за разницы мячей. Драматично получилось.

5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1 (март 2004 года)

Первое дерби Манчестера на стадионе «Этихад» запомнилось поклонникам «Сити», поскольку их команда одержала лишь вторую победу в 21 встрече с МЮ . Уже на третьей минуте Робби Фаулер открыл счет, а вскоре Джон Маккен увеличил отрыв. В игру «Юнайтед» вернул Пол Скоулз, отквитав один мяч. Но Тревор Синклер и Шон Райт-Филлипс все же установили разгромный счет в пользу «горожан», которые впервые с 1989 года дома обыграли «Юнайтед». Вот это был праздник.

5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (декабрь 2012 года)

В декабре 2012 года Фергюсон одержал свою последнюю победу в Манчестерском дерби перед завершением карьеры. По ходу поединка на «Этихаде» МЮ вел со счетом 2:0 после дубля Уэйна Руни в первом тайме. Но сперва Яя Туре отыграл один мяч, а потом Пабло Сабалета вроде бы спас ничью, поскольку забил уже на 86-й минуте. Но уже в компенсированное время (как сэр Алекс любит) Робин ван Перси вывел снова «Юнайтед» вперед и принес победу.

5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (апрель 2018 года)

Шесть с половиной лет спустя «Сити» снова дома уступил МЮ со счетом 2:3. Причем на этот раз «горожане» упустили преимущество в два мяча. Гости пропустили после ударов Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Причем еще легко отделались, поскольку по игре никаких шансов у МЮ по ходу этого отрезка падения не было. Пока Поль Погба не оформил быстрый дубль вскоре после перерыва, перевернув игру. А судьбу поединка решил гол Криса Смоллинга на 69-й минуте. Он принес Жозе Моуриньо третью победу в пяти Манчестерских дерби. На этом серия результативных матчей с пятью голами завершена. И дальше – больше.

4. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 4:2 (апрель 2015 года)

Дубля великолепного Серхио Агуэро было недостаточно, чтобы помешать Луи ван Галу во главе «Юнайтед» одержать первую из двух его побед в дерби. Все началось с быстрого гола Агуэро, но вскоре ситуация перевернулась благодаря голам Эшли Янга и Маруана Феллаини. Хуан Мата и Крис Смоллинг во втором тайме сделали счет разгромным. Так что второй гол Агуэро был лишь утешительным и технически избавил от разгрома «горожан», а заодно саму игру вывел на чистое четвертое место по результативности среди дерби Манчестера в эпоху Премьер-Лиги.

3-2. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 4:3 (сентябрь 2009 года)

Возможно, одно из самых ярких дерби в истории соперничества этих команд. Все началось с быстрого гола Руни на второй минуте. Но уже на 16-й Гарет Барри восстановил равновесие. В начале второго тайма история повторилась. Только теперь вперед МЮ вывел Даррен Флетчер, а через три минуты сравнял счет Крэйг Беллами.

За десять минут до конца основного времени Флетчер оформил дубль – поверить в победу «Юнайтед» было легко. Но на 91-й дублем отметился и Беллами. Куда уже дальше? Но нашлось место и для еще одного поворота сюжета. Через пять минут легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн с передачи Гиггза, оформившего в той игре три голевые передачи, пробил Джо Харта и принес «Юнайтед» ярчайшую победу. Взрыв эмоций был невероятным.

3-2. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:6 (октябрь 2011 года)

Но если МЮ больше четырех в ворота «Сити» не забивал, то «горожане» уже дважды, получается, положили в ворота своего принципиального соперника шесть мячей. Матч 2011 года показал, что «Сити» — это уже не просто шумные соседи великого МЮ , но и сами на что-то весомое претендуют. Кстати, именно в той игре открывший счет Марио Балотелли показал майку с надписью, ставшей легендарной: «Почему всегда я?»

К перерыву «Сити» вел 1:0 – вполне «рабочий» счет. А потом начался ад. В начале второго тайма Джонни Эванс за фол на Балотелли был удален, а итальянец увеличил отрыв «горожан». Через девять минут Агуэро довел дело до разгрома. Флетчер один мяч отквитал, но голы Эдина Джеко и Давида Сильвы сделали счет неприличным, а разгром – самым крупным в истории этого дерби в Премьер-Лиге.

1. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6:3 (октябрь 2022 года)

Нетрудно догадаться, что последний матч между этими командами стал самым результативным. Причем не только в Премьер-Лиге, но и за всю историю взаимоотношений этих команд – во всех турнирах.