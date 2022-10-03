Вошли в историю. Самые результативные дерби Манчестера

Хет-трики Холанда и Фодена – тоже в истории.
Одним из самых ярких матчей минувшего уикенда стала игра между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. И тут не нужно быть особенно догадливым, чтобы понимать, что она вошла в число самых результативных манчестерских дерби в истории Премьер-Лиги. Но какое место в этом своеобразном рейтинге эта игра заняла? Интересный вопрос, заставляющий окунуться в историю АПЛ, где мы найдем самые богатые на голы матчи между МЮ и «Сити».
5. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 5:0 (ноябрь 1994 года)
До тех пор, пока Холанд и Фоден не забили по три мяча в последнем дерби, единственным футболистом, который оформил хет-трик в этом противостоянии, был Андрей Канчельскис. После той игры на «Олд Траффорд» Канчельскис забрал счастливый мяч к себе домой. Еще по голу в той памятной встрече забили Эрик Кантона и Марк Хьюз.
5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (апрель 1996 года)
Да, сразу стоит оговориться, что пятых мест будет несколько, потому что пять забитых мячей – это не такая уж большая редкость. Это, кстати, уже наталкивает на мысль о том, что в дерби Манчестера по-настоящему крупных разгромов и нестандартных счетов было не так много. Но разберемся с этим по мере раскрытия истории. А пока – к матчу сезона-1995/96, в конце которого на пути к чемпионству дружина Алекса Фергюсона взяла верх в дерби.
В той игре несостоявшийся президент «Юнайтед» Кантона забил с пенальти, еще один гол МЮ на счету Энди Коула. Но голы Михаила Кавелашвили и Уве Реслера сделали счет равным. Победу «Юнайтед» принес Райан Гиггз, а заодно помог оформить чемпионство. «Сити» же отправился в дивизион пониже – только из-за разницы мячей. Драматично получилось.
5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1 (март 2004 года)
Первое дерби Манчестера на стадионе «Этихад» запомнилось поклонникам «Сити», поскольку их команда одержала лишь вторую победу в 21 встрече с МЮ. Уже на третьей минуте Робби Фаулер открыл счет, а вскоре Джон Маккен увеличил отрыв. В игру «Юнайтед» вернул Пол Скоулз, отквитав один мяч. Но Тревор Синклер и Шон Райт-Филлипс все же установили разгромный счет в пользу «горожан», которые впервые с 1989 года дома обыграли «Юнайтед». Вот это был праздник.
5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (декабрь 2012 года)
В декабре 2012 года Фергюсон одержал свою последнюю победу в Манчестерском дерби перед завершением карьеры. По ходу поединка на «Этихаде» МЮ вел со счетом 2:0 после дубля Уэйна Руни в первом тайме. Но сперва Яя Туре отыграл один мяч, а потом Пабло Сабалета вроде бы спас ничью, поскольку забил уже на 86-й минуте. Но уже в компенсированное время (как сэр Алекс любит) Робин ван Перси вывел снова «Юнайтед» вперед и принес победу.
5. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (апрель 2018 года)
Шесть с половиной лет спустя «Сити» снова дома уступил МЮ со счетом 2:3. Причем на этот раз «горожане» упустили преимущество в два мяча. Гости пропустили после ударов Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Причем еще легко отделались, поскольку по игре никаких шансов у МЮ по ходу этого отрезка падения не было. Пока Поль Погба не оформил быстрый дубль вскоре после перерыва, перевернув игру. А судьбу поединка решил гол Криса Смоллинга на 69-й минуте. Он принес Жозе Моуриньо третью победу в пяти Манчестерских дерби. На этом серия результативных матчей с пятью голами завершена. И дальше – больше.
4. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 4:2 (апрель 2015 года)
Дубля великолепного Серхио Агуэро было недостаточно, чтобы помешать Луи ван Галу во главе «Юнайтед» одержать первую из двух его побед в дерби. Все началось с быстрого гола Агуэро, но вскоре ситуация перевернулась благодаря голам Эшли Янга и Маруана Феллаини. Хуан Мата и Крис Смоллинг во втором тайме сделали счет разгромным. Так что второй гол Агуэро был лишь утешительным и технически избавил от разгрома «горожан», а заодно саму игру вывел на чистое четвертое место по результативности среди дерби Манчестера в эпоху Премьер-Лиги.
3-2. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 4:3 (сентябрь 2009 года)
Возможно, одно из самых ярких дерби в истории соперничества этих команд. Все началось с быстрого гола Руни на второй минуте. Но уже на 16-й Гарет Барри восстановил равновесие. В начале второго тайма история повторилась. Только теперь вперед МЮ вывел Даррен Флетчер, а через три минуты сравнял счет Крэйг Беллами.
За десять минут до конца основного времени Флетчер оформил дубль – поверить в победу «Юнайтед» было легко. Но на 91-й дублем отметился и Беллами. Куда уже дальше? Но нашлось место и для еще одного поворота сюжета. Через пять минут легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн с передачи Гиггза, оформившего в той игре три голевые передачи, пробил Джо Харта и принес «Юнайтед» ярчайшую победу. Взрыв эмоций был невероятным.
3-2. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:6 (октябрь 2011 года)
Но если МЮ больше четырех в ворота «Сити» не забивал, то «горожане» уже дважды, получается, положили в ворота своего принципиального соперника шесть мячей. Матч 2011 года показал, что «Сити» — это уже не просто шумные соседи великого МЮ, но и сами на что-то весомое претендуют. Кстати, именно в той игре открывший счет Марио Балотелли показал майку с надписью, ставшей легендарной: «Почему всегда я?»
К перерыву «Сити» вел 1:0 – вполне «рабочий» счет. А потом начался ад. В начале второго тайма Джонни Эванс за фол на Балотелли был удален, а итальянец увеличил отрыв «горожан». Через девять минут Агуэро довел дело до разгрома. Флетчер один мяч отквитал, но голы Эдина Джеко и Давида Сильвы сделали счет неприличным, а разгром – самым крупным в истории этого дерби в Премьер-Лиге.
1. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6:3 (октябрь 2022 года)
Нетрудно догадаться, что последний матч между этими командами стал самым результативным. Причем не только в Премьер-Лиге, но и за всю историю взаимоотношений этих команд – во всех турнирах.
Холанд и Фоден стали лишь третьим дуэтом, сделавшим хет-трики в одной игре Премьер-Лиги. В какой-то момент казалось, что это будет самая крупная победа «Сити» над «Юнайтед» в истории. Поскольку уже к перерыву «горожане» вели со счетом 4:0. А за 18 минут до финального свистка подопечные Гвардиолы выигрывали со счетом 6:1. МЮ сумел в конце огрызнуться дублем Антони Марсьяля. Первое Манчестерской дерби для Эрика тенХага получилось незабываемым и обескураживающим.
Я не фанат МЮ, но по вчерашнему матчу мне очень жаль болельщиков этой команды. Лично у меня претензии даже не к игрокам (хотя и к ним есть), а преждке всего к Эрику тен Хагу.
Если ты с первых минут видишь что игра не идет, то надо было делать замены хотя бы на 30 минуте. И что изменилось после перерыва??? Дальний удар Антони, который он из 10 попыток может от силы два раза да повторит. После МЮ зашвырнули еще 2 мяча, после Пеп делает три замены и убирает основных игроков и МС доигрывает матч. Два забитых мяча в конце это их подарок вам, чтобы ты после матча мог хоть что то рассказывать про второй тайм.
Лучше бы ты состав научился нормальный на игры ставить. У тебя Каземиро в запасе, а ты ставишь Мактоминея и Эриксена в основу. Первый уже давно играет так себе, второй из атакующего полузащитника вдруг превратился в опорника.
Ладно он со средними командами на этой позиции играет, но МС очень четко показал весь его уровень на этой позиции. Причем уровень нападения тоже был показан.
Где был этот прессинг атакующей тройки, в которой Рон мешает и не дорабатывает. Нападение просто бестолково бегает и отсутствие ЦН дало о себе знать, как и грамотного опорника.
По защите ничего не хочется говорить, счет в матче это явно отражает.
У тебя точно не в порядке с головой и видением твоего блестящего футбола с прессингом, Эрик. Удачи тебе в новом клубе. Надеюсь уже скоро это произойдёт.
Я не фанат МЮ, но по вчерашнему матчу мне очень жаль болельщиков этой команды. Лично у меня претензии даже не к игрокам (хотя и к ним есть), а преждке всего к Эрику тен Хагу.
Если ты с первых минут видишь что игра не идет, то надо было делать замены хотя бы на 30 минуте. И что изменилось после перерыва??? Дальний удар Антони, который он из 10 попыток может от силы два раза да повторит. После МЮ зашвырнули еще 2 мяча, после Пеп делает три замены и убирает основных игроков и МС доигрывает матч. Два забитых мяча в конце это их подарок вам, чтобы ты после матча мог хоть что то рассказывать про второй тайм.
Лучше бы ты состав научился нормальный на игры ставить. У тебя Каземиро в запасе, а ты ставишь Мактоминея и Эриксена в основу. Первый уже давно играет так себе, второй из атакующего полузащитника вдруг превратился в опорника.
Ладно он со средними командами на этой позиции играет, но МС очень четко показал весь его уровень на этой позиции. Причем уровень нападения тоже был показан.
Где был этот прессинг атакующей тройки, в которой Рон мешает и не дорабатывает. Нападение просто бестолково бегает и отсутствие ЦН дало о себе знать, как и грамотного опорника.
По защите ничего не хочется говорить, счет в матче это явно отражает.
У тебя точно не в порядке с головой и видением твоего блестящего футбола с прессингом, Эрик. Удачи тебе в новом клубе. Надеюсь уже скоро это произойдёт.