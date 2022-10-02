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Форвард «Факела» Аппаев забил первый гол в карьере в РПЛ

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:18
Вот это достижение, достойно наверное памятника на Родине.
И это в 32 года, да ещё для нападающего, который аж целых 49 матчей сыграл в РПЛ!!!
То ли это похвала, то ли это унижение такое?
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:32
Вот это форвард , так форвард
Холланд и Левандовский нервно курят в сторонке
Им такое достижение не по плечу
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:04
Чтобы приобрести такого форварда, который забивает 1 гол в 49 матчах надо еще выложить 350тыс. евро по трансфермаркту)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:38
Суперфорвард: гол в пятидесяти матчах.
9tnh2abqvh2u
9tnh2abqvh2u
вчера в 17:32
Он просто молодец
Гость
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