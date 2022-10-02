Форвард «Факела» Аппаев забил первый гол в карьере в РПЛ

32-летний форвард Хызыр Аппаев забил первый гол в карьере в РПЛ в матче «Факел» — «Торпедо» (2:2).
Для того, чтобы забить первый гол в РПЛ форварду «Факела» потребовалось провести в высшем дивизионе 49 матчей.
32-летний форвард Хызыр Аппаев забил первый гол в карьере в РПЛ в матче «Факел» — «Торпедо» (2:2).
Для того, чтобы забить первый гол в РПЛ форварду «Факела» потребовалось провести в высшем дивизионе 49 матчей.
И это в 32 года, да ещё для нападающего, который аж целых 49 матчей сыграл в РПЛ!!!
То ли это похвала, то ли это унижение такое?
И это в 32 года, да ещё для нападающего, который аж целых 49 матчей сыграл в РПЛ!!!
То ли это похвала, то ли это унижение такое?
Холланд и Левандовский нервно курят в сторонке
Им такое достижение не по плечу
Холланд и Левандовский нервно курят в сторонке
Им такое достижение не по плечу